Sevgili Oğlak, Merkür-Plüton üçgeni bugün partnerinle yüzeyde kalan bir meseleyi daha derinden konuşmanı kolaylaştırabilir. Kimin haklı olduğuna takılmak yerine seni gerçekten rahatsız eden noktayı söylediğinde, aranızdaki sorunun düşündüğünden daha kolay çözülebileceğini görebilirsin.

Bekarsan aynı etki, ilk izlenimlerinin değişebileceği bir karşılaşma getirebilir. Başlangıçta romantik açıdan üzerinde durmadığın biriyle yapacağın samimi ve derin bir sohbet, onu başka gözle görmene ve aranızdaki çekimi ilk kez fark etmene neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…