Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde iş ya da sorumluluklarını öne koyman karşındakini biraz ihmal edilmiş hissettirebilir. Küçük bir jestle ona zaman ayırdığını göstermen aranızdaki dengeyi düzeltir. Ciddiyetini bir kenara bırakıp biraz eğlenmeye izin ver kendine.

Bekarsan, iş ya da kariyerle ilgili bir ortamda tanıştığın biri dikkatini çekebilir. Temkinli yaklaşımın anlaşılır ama fazla mesafeli durmak fırsatı kaçırmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…