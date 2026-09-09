Sevgili Oğlak, ilişkin varsa bugün aranızdaki iletişime biraz daha zaman ayırman gerekebilir. Merkür’ün Terazi’ye geçişi, yoğun programın arasında ilişkin için de yer açmanı hatırlatıyor. Sen sorumlulukların bitmeden rahat etmeyi zor bulabilirsin ama aşk hayatını sürekli sonraya bırakma. Birkaç işi yarına kaydırıp karşındakiyle gerçekten vakit geçir.

Bekarsan arkadaş çevrenden biriyle sohbetin beklediğinden uzun sürebilir. Merkür Terazi yeni birini ortak çevre ya da sosyal bir ortam üzerinden tanımayı desteklerken sen ilk anda mesafeli kalabilirsin. Sohbet hoşuna gittiyse bir sonraki karşılaşmada konuşmayı sen başlat; küçük bir adım yeter. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…