Sevgili Oğlak, kavuşma bugün arkadaşlıklar evinde gerçekleşiyor, bu da aşkın beklenmedik bir sosyal ortamdan çıkabileceğini gösteriyor.

İlişkin varsa, ortak arkadaşlarınızın olduğu bir buluşma aranızdaki bağı tazeleyecek küçük bir an sunabilir. Kalabalığın içinde bile aranızdaki yakınlık fark edilir olabilir.

Bekarsan, uzun süredir sadece arkadaş bildiğin biri bugün gözünde bambaşka bir yere oturabilir. Bu değişimi fark ettiğinde inkar etme, çünkü bu duygu kendiliğinden geçmeyecek gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…