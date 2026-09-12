Sevgili Oğlak, bugün pazar olmasına rağmen zihnin işte olabilir, ama Terazi Ay'ı sana biraz yavaşlamayı öneriyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerin senden zaman istiyor ve bunu dile getirmekte zorlanıyor olabilir. Sen fark edip ilk adımı atarsan gün bambaşka bir yöne gider.

Bekar bir Oğlak burcuysan, arkadaş çevrenden biri sana beklediğinden farklı bir gözle bakıyor olabilir. Yengeç'teki Mars'ın karesi bunu görmezden gelmeni kolaylaştırsa da, en doğrusu bu değil. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…