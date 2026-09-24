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Ed Sheeran'ın Turnesinden Çıkarılan Macklemore'dan Manidar Hamle: "Free Palestine" Turnesine Çıkıyor!

Ed Sheeran'ın Turnesinden Çıkarılan Macklemore'dan Manidar Hamle: "Free Palestine" Turnesine Çıkıyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 21:05
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Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesinde 'Free Palestine' demesinin ardından yaşananları daha yeni konuşmuştuk. Rapçinin kalan konserlerden çıkarılmasıyla başlayan kriz, diğer ön grupların da turneden çekilmesine kadar uzanmıştı. Macklemore ise belli ki geri adım atmak bir yana, boşalan takvimini bambaşka bir şekilde değerlendirmeye karar verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesinde iki kelimeyle başlattığı tartışma kısa sürede müzik dünyasının en büyük krizlerinden birine dönüştü!

Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesinde iki kelimeyle başlattığı tartışma kısa sürede müzik dünyasının en büyük krizlerinden birine dönüştü!

Hatırlarsanız her şey Macklemore'un eylül ayının başında New Jersey'de Ed Sheeran'ın Loop Tour konserlerinden birinde ön sanatçı olarak sahneye çıkmasıyla başlamıştı.

Sahnedeyken bu turneye katılmak istemesinin önemli nedenlerinden birinin stadyumlarda kendisi için çok değerli olan iki kelimeyi söyleyebilmek olduğunu belirten Macklemore, ardından 'Free Palestine' demişti.

Thrift Shop ile dünya çapında tanınan rapçi daha sonra Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı protestoculara ithaf ettiği şarkısını seslendirmişti.

Sonrasıysa epey hızlı gelişti.

Macklemore 14 Eylül'de turnenin kalan konserlerinden çıkarıldı.

Macklemore 14 Eylül'de turnenin kalan konserlerinden çıkarıldı.

Rapçi kararın ardından stadyum sahiplerinin kendisini turneden uzaklaştırmak için birlikte hareket ettiğini öne sürdü. New England Patriots ve Gillette Stadium'un sahibi milyarder Robert Kraft ise Macklemore'un İsrail ve Gazze hakkındaki söylemlerini nefret söylemi ve antisemitik retorik olarak nitelendirdi.

Burada önemli bir ayrıntı da vardı: Ed Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılması kararını kendisinin vermediğini söyledi. Kararın konser organizatörü Messina Touring Group tarafından alındığını açıklayan Sheeran'ın ilk açıklamaları ise tartışmayı bitirmek bir yana daha da büyüttü.

Öyle ki Finneas, Lukas Graham, Beoga ve Aaron Rowe dahil turnenin diğer ön sanatçıları da çekildi. Sheeran daha sonra Philadelphia'daki konserinde süreci yönetirken 'hatalar' yaptığını kabul ederek hayranlarından özür diledi; İsrail-Gazze meselesini de 'insani bir mesele' olarak tanımladı.

Biz tam bu krizin nasıl sonuçlanacağını merak ederken Macklemore cephesinden hikayeyi bambaşka bir yere taşıyan hamle geldi.

Turneden çıkarılınca takvimi boşalan Macklemore çözümü kendi turnesini yapmakta buldu.

Turneden çıkarılınca takvimi boşalan Macklemore çözümü kendi turnesini yapmakta buldu.

İsmi de tahmin edebileceğiniz üzere hiç tesadüf değil! Macklemore geçtiğimiz saatlerde yeni turnesini duyurdu ve daha ilk cümlesinde yaşananlara göndermeyi yapıştırdı: 'Bildiğiniz gibi takvimim biraz boşaldı.' Ardından da yeni turnesinin adını açıkladı: Free Palestine Tour.

Yani kendisini Ed Sheeran'ın turnesinden eden tartışmanın merkezindeki iki kelime, bu kez doğrudan Macklemore'un kendi turnesinin adına dönüştü. Turne 26 Ekim'de Dublin'de başlayacak; 29 Ekim'de Paris'e, 30 Ekim'de ise Londra'ya uğrayacak. ABD konserlerinin de programa ekleneceğini söyleyen rapçi, turnenin çok kısa sürede organize edilmesi nedeniyle bazı detayların hala netleştirildiğini belirtti.

Üstelik Macklemore için mesele yalnızca turnenin adıyla sınırlı değil. Rapçi, konserlerden elde edilecek gelirin Filistinlilere destek veren kuruluşlara aktarılacağını açıkladı. Son bir haftasını da Filistin halkıyla dayanışma göstermek için platformlarını kullanan sanatçılarla iletişim kurarak geçirdiğini söyledi.

Macklemore açıklamasında son birkaç haftada yaşananların kendisine Filistin'in özgürleşmesi konusunda 'kolektif bir uyanış' olduğunu gösterdiğini savunurken, yaşadıklarının tek bir sanatçı ya da tek bir sahneden daha büyük olduğunu söyledi. Milyarderlerin hangi seslerin sahneye çıkabileceğine karar verebilmesinin herkesin dikkat etmesi gereken bir mesele olduğunu da ekledi.

 'Free Palestine' dediği için turneden çıkarılan Macklemore, bu kez aynı sözleri kendi turnesinin afişine yazdı. 'Takvimim biraz boşaldı' göndermesi de yaşanan onca şeyin ardından ayrıca yerine oturdu desek yanlış olmaz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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