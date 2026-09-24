Ed Sheeran'ın Turnesinden Çıkarılan Macklemore'dan Manidar Hamle: "Free Palestine" Turnesine Çıkıyor!

Rapçi kararın ardından stadyum sahiplerinin kendisini turneden uzaklaştırmak için birlikte hareket ettiğini öne sürdü. New England Patriots ve Gillette Stadium'un sahibi milyarder Robert Kraft ise Macklemore'un İsrail ve Gazze hakkındaki söylemlerini nefret söylemi ve antisemitik retorik olarak nitelendirdi.

Burada önemli bir ayrıntı da vardı: Ed Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılması kararını kendisinin vermediğini söyledi. Kararın konser organizatörü Messina Touring Group tarafından alındığını açıklayan Sheeran'ın ilk açıklamaları ise tartışmayı bitirmek bir yana daha da büyüttü.

Öyle ki Finneas, Lukas Graham, Beoga ve Aaron Rowe dahil turnenin diğer ön sanatçıları da çekildi. Sheeran daha sonra Philadelphia'daki konserinde süreci yönetirken 'hatalar' yaptığını kabul ederek hayranlarından özür diledi; İsrail-Gazze meselesini de 'insani bir mesele' olarak tanımladı.

Biz tam bu krizin nasıl sonuçlanacağını merak ederken Macklemore cephesinden hikayeyi bambaşka bir yere taşıyan hamle geldi.