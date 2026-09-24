Ed Sheeran'ın Turnesinden Çıkarılan Macklemore'dan Manidar Hamle: "Free Palestine" Turnesine Çıkıyor!
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Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesinde 'Free Palestine' demesinin ardından yaşananları daha yeni konuşmuştuk. Rapçinin kalan konserlerden çıkarılmasıyla başlayan kriz, diğer ön grupların da turneden çekilmesine kadar uzanmıştı. Macklemore ise belli ki geri adım atmak bir yana, boşalan takvimini bambaşka bir şekilde değerlendirmeye karar verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesinde iki kelimeyle başlattığı tartışma kısa sürede müzik dünyasının en büyük krizlerinden birine dönüştü!
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Macklemore 14 Eylül'de turnenin kalan konserlerinden çıkarıldı.
Turneden çıkarılınca takvimi boşalan Macklemore çözümü kendi turnesini yapmakta buldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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