Dupduru Bir Genç Kız Olmuş: Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

2017'de ekran macerasına başlayan Bizim Hikaye, daha ilk bölümlerinden itibaren bizi Elibol ailesinin birbirinden kaotik ama bir o kadar da sıcak dünyasının içine çekmişti. Amerikan yapımı Shameless'tan uyarlanan dizi, iki sezon boyunca toplam 70 bölüm ekranda kaldı. Başrollerde Hazal Kaya ve Burak Deniz vardı ama diziyi yalnızca Filiz ve Barış'ın aşkından ibaret görmek büyük haksızlık olur.

Çünkü bir tarafta evin bütün yükünü sırtlanmak zorunda kalan Filiz, diğer tarafta ne yapacağı asla kestirilemeyen Fikri ve onların etrafında Rahmet, Hikmet, Kiraz, Fiko ve İsmet... Özellikle Reha Özcan'ın hayat verdiği Fikri Elibol, dizinin en unutulmaz karakterlerinden birine dönüşmüştü. Annelerinin evi terk etmesinin ardından beş kardeşinin sorumluluğunu üstlenen Filiz'in bir yandan ailesini ayakta tutmaya çalışıp bir yandan kendi hayatını yaşamaya çabalaması da hikayenin merkezindeydi.

Barış'ın Filiz'in hayatına girmesiyle işin aşk tarafı devreye girse de Elibol kardeşlerin kendi aralarındaki ilişki dizinin en sevilen taraflarından biri olarak kaldı. Üstelik Bizim Hikaye ekrana veda edeli yıllar olmasına rağmen karakterleri hala karşımıza çıktığında bizi birkaç saniyeliğine 2017'ye ışınlamayı başarıyor.

Bu kez o nostalji düğmesine basan isim ise evin cimcime kızlarından Kiraz oldu!