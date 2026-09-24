Dupduru Bir Genç Kız Olmuş: Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin fenomen dizilerinden Bizim Hikaye'nin Elibol ailesini unutmak ne mümkün! Dizinin en küçüklerinden, Filiz'in yardımcısı ve Fikri'nin göz bebeği Kiraz da hafızamızda hala çocuk haliyle duruyor. Kiraz'a hayat veren Zeynep Selimoğlu ise aradan geçen yıllarda gözümüzün önünde büyüdü. Bir süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncu geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir davette görüntülendi.
Şimdilerde 19 yaşında olan Selimoğlu'nun sade ve dupduru güzelliği dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bizim Hikaye bir dönem perşembe akşamlarının vazgeçilmeziydi desek herhalde çok da abartmış olmayız!
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Zeynep Selimoğlu'nun hayat verdiği Kiraz, yaşından büyük davranmak zorunda kalan Elibol kardeşlerin en tatlı üyelerinden biriydi.
Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Zeynep Selimoğlu'nu görünce Kiraz'ın ne ara bu kadar büyüdüğünü sorgulamadık desek yalan olur!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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