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Dupduru Bir Genç Kız Olmuş: Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Dupduru Bir Genç Kız Olmuş: Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 21:42
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Bir dönemin fenomen dizilerinden Bizim Hikaye'nin Elibol ailesini unutmak ne mümkün! Dizinin en küçüklerinden, Filiz'in yardımcısı ve Fikri'nin göz bebeği Kiraz da hafızamızda hala çocuk haliyle duruyor. Kiraz'a hayat veren Zeynep Selimoğlu ise aradan geçen yıllarda gözümüzün önünde büyüdü. Bir süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncu geçtiğimiz saatlerde katıldığı bir davette görüntülendi. 

Şimdilerde 19 yaşında olan Selimoğlu'nun sade ve dupduru güzelliği dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bizim Hikaye bir dönem perşembe akşamlarının vazgeçilmeziydi desek herhalde çok da abartmış olmayız!

Bizim Hikaye bir dönem perşembe akşamlarının vazgeçilmeziydi desek herhalde çok da abartmış olmayız!

2017'de ekran macerasına başlayan Bizim Hikaye, daha ilk bölümlerinden itibaren bizi Elibol ailesinin birbirinden kaotik ama bir o kadar da sıcak dünyasının içine çekmişti. Amerikan yapımı Shameless'tan uyarlanan dizi, iki sezon boyunca toplam 70 bölüm ekranda kaldı. Başrollerde Hazal Kaya ve Burak Deniz vardı ama diziyi yalnızca Filiz ve Barış'ın aşkından ibaret görmek büyük haksızlık olur.

Çünkü bir tarafta evin bütün yükünü sırtlanmak zorunda kalan Filiz, diğer tarafta ne yapacağı asla kestirilemeyen Fikri ve onların etrafında Rahmet, Hikmet, Kiraz, Fiko ve İsmet... Özellikle Reha Özcan'ın hayat verdiği Fikri Elibol, dizinin en unutulmaz karakterlerinden birine dönüşmüştü. Annelerinin evi terk etmesinin ardından beş kardeşinin sorumluluğunu üstlenen Filiz'in bir yandan ailesini ayakta tutmaya çalışıp bir yandan kendi hayatını yaşamaya çabalaması da hikayenin merkezindeydi. 

Barış'ın Filiz'in hayatına girmesiyle işin aşk tarafı devreye girse de Elibol kardeşlerin kendi aralarındaki ilişki dizinin en sevilen taraflarından biri olarak kaldı. Üstelik Bizim Hikaye ekrana veda edeli yıllar olmasına rağmen karakterleri hala karşımıza çıktığında bizi birkaç saniyeliğine 2017'ye ışınlamayı başarıyor.

Bu kez o nostalji düğmesine basan isim ise evin cimcime kızlarından Kiraz oldu!

Zeynep Selimoğlu'nun hayat verdiği Kiraz, yaşından büyük davranmak zorunda kalan Elibol kardeşlerin en tatlı üyelerinden biriydi.

Zeynep Selimoğlu'nun hayat verdiği Kiraz, yaşından büyük davranmak zorunda kalan Elibol kardeşlerin en tatlı üyelerinden biriydi.

Kiraz'ı yalnızca 'ailenin küçük kızı' diye hatırlamak pek mümkün değil. Ortaokul öğrencisi olmasına rağmen yaşından çok daha olgun, duyarlı ve iyi niyetli bir çocuktu. Ablası Filiz zaten beş kardeşine birden anne olmaya çalışırken Kiraz da ev işlerinde ve kendisinden küçük kardeşlerinin bakımında ona yardım ediyordu. Ama Kiraz'ı diğer kardeşlerinden ayıran çok tatlı bir özelliği daha vardı.

Herkes Fikri'nin yarattığı kaosla uğraşırken babasına en düşkün kardeş Kiraz'dı. Fikri ne yaparsa yapsın ona şefkatle yaklaşır, sevgisini göstermekten vazgeçmezdi. Hatta Fikri de kendisini gerçekten seven kişinin Kiraz olduğuna inanıyordu. Yani küçücük yaşında hem Filiz'in yükünü paylaşan hem kardeşlerine göz kulak olan hem de evin en problemli insanına bile sevgisini esirgemeyen bir karakterdi.

Kiraz'a hayat veren Zeynep Selimoğlu da dizi başladığında henüz çocuktu. Oyunculuğa 2016 yapımı Mahalle filmiyle başlayan Selimoğlu'nun geniş kitlelerle tanışması ise bir yıl sonra Bizim Hikaye sayesinde oldu. Sonrasında eğitimine ağırlık veren genç oyuncuyu 2022'de Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu Andropoz dizisinde Sıla rolüyle yeniden izledik. 2024'e geldiğimizde ise bu kez mezuniyet haberiyle karşımıza çıkmıştı. Liseden mezun olan Selimoğlu'nun eğitim hayatına Milano'da devam edeceği basına yansımıştı.

Derken Kiraz bu kez bambaşka bir vesileyle magazin radarımıza takıldı!

Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Zeynep Selimoğlu'nu görünce Kiraz'ın ne ara bu kadar büyüdüğünü sorgulamadık desek yalan olur!

Selimoğlu'nun şu sıralar yeni bir dizi ya da film projesiyle ekranlara döneceğine dair açıklanmış bir haber bulunmuyor. Bu kez kendisini yıllar sonra katıldığı bir davette gördük. Bizim Hikaye döneminde kocaman gözleri, afacan halleri ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle hatırladığımız Zeynep Selimoğlu artık 19 yaşında genç bir kız.

Geçtiğimiz saatlerde katıldığı davette kameralara yansıyan Selimoğlu'nun özellikle sade ve dupduru görünümü dikkat çekti. Üstelik öyle 'tanınmaz hale geldi' diyeceğimiz bir değişim de yok. Tam tersine, Kiraz'ın çocukluk yıllarından hatırladığımız yüz hatları hala yerli yerinde. Sadece karşımızda artık küçük Kiraz yerine büyümüş, son derece zarif bir genç kız var.

Biz kendisini hala Elibol ailesinin ortasında Filiz'e yardım ederken hatırladığımız için aradan geçen yılları kabullenmek biraz zor oldu tabii. Ama hakkını teslim edelim; Zeynep Selimoğlu gerçekten dupduru, çok güzel bir genç kız olmuş!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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