Seda Sayan Estetikte Ablasını da Kendine Benzetti: Anneleriyle Verdikleri Poz Dikkat Çekti!

Yıllardır ekranlarda olan Seda Sayan'ın değişimine de haliyle adım adım şahit olduk. Fakat kendisi yaş aldıkça estetikten uzaklaşmak yerine tam tersine yeni yöntemleri denemeye devam edenlerden. Üstelik Seda Sayan bu konuda hiçbir zaman gizem yaratmaya da çalışmadı. Fransız askısından dudak liftingine, çene bölgesine yaptırdığı işlemlerden farklı gençleştirme uygulamalarına kadar pek çok müdahalesini bizzat kendisi paylaştı. Hatta zaman zaman doktor koltuğundan gelen görüntüleriyle bile gündem oldu.

Kısacası estetik konusunda ne yaptırdığını saklayan ünlülerden değil; merak ettiği uygulamaları deneyen ve sonucunu da gösterenlerden.

Fakat Seda Sayan'ın bu merakı bir noktadan sonra yalnızca kendisiyle de sınırlı kalmadı. Yakın çevresini güvendiği doktorlara yönlendirdiği bilinen Sayan'ın yolu birkaç yıl önce bu kez ablası Nursel Sayan Yıldız'la aynı estetik doktorunda kesişti. Ve işin asıl dikkat çekici tarafı da bundan sonra başladı!