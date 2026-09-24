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Seda Sayan Estetikte Ablasını da Kendine Benzetti: Anneleriyle Verdikleri Poz Dikkat Çekti!

Seda Sayan Estetikte Ablasını da Kendine Benzetti: Anneleriyle Verdikleri Poz Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 20:47
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Seda Sayan'ın estetik merakı yıllardır magazin gündeminin değişmezlerinden biri. Yaptırdığı işlemleri saklamayan Sayan'ın bu konudaki yolu bir süre önce ablası Nursel Sayan'la da kesişmişti. Estetik operasyonların ardından iki kardeşin birbirine benzerliği giderek daha çok dikkat çekmeye başladı. 

Seda Sayan'ın geçtiğimiz saatlerde annesi ve ablasıyla paylaştığı aile pozu ise üçlüyü bu kez aynı karede buluşturdu. İki kardeşin benzerliği bir yana, anneleri Ayşe Ak Gürsaçar'ın çok daha doğal görünümü gözleri bu kez aileden gelen yüz hatlarına çevirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Seda Sayan'ın estetikle olan ilişkisi artık magazin dünyasının en uzun soluklu hikayelerinden biri desek yeridir!

Seda Sayan'ın estetikle olan ilişkisi artık magazin dünyasının en uzun soluklu hikayelerinden biri desek yeridir!

Yıllardır ekranlarda olan Seda Sayan'ın değişimine de haliyle adım adım şahit olduk. Fakat kendisi yaş aldıkça estetikten uzaklaşmak yerine tam tersine yeni yöntemleri denemeye devam edenlerden. Üstelik Seda Sayan bu konuda hiçbir zaman gizem yaratmaya da çalışmadı. Fransız askısından dudak liftingine, çene bölgesine yaptırdığı işlemlerden farklı gençleştirme uygulamalarına kadar pek çok müdahalesini bizzat kendisi paylaştı. Hatta zaman zaman doktor koltuğundan gelen görüntüleriyle bile gündem oldu.

Kısacası estetik konusunda ne yaptırdığını saklayan ünlülerden değil; merak ettiği uygulamaları deneyen ve sonucunu da gösterenlerden.

Fakat Seda Sayan'ın bu merakı bir noktadan sonra yalnızca kendisiyle de sınırlı kalmadı. Yakın çevresini güvendiği doktorlara yönlendirdiği bilinen Sayan'ın yolu birkaç yıl önce bu kez ablası Nursel Sayan Yıldız'la aynı estetik doktorunda kesişti. Ve işin asıl dikkat çekici tarafı da bundan sonra başladı!

Seda Sayan'ın estetik doktoruna emanet ettiği ablası Nursel Sayan yıllar içerisinde kardeşine öyle bir benzedi ki son aile pozu tabloyu iyice ortaya çıkardı!

Seda Sayan'ın estetik doktoruna emanet ettiği ablası Nursel Sayan yıllar içerisinde kardeşine öyle bir benzedi ki son aile pozu tabloyu iyice ortaya çıkardı!

Nursel Sayan Yıldız'ın estetik hikayesinin arkasında aslında tatsız bir süreç vardı. Daha önce geçirdiği yanlış bir operasyonun ardından göz çevresinde sorun yaşayan Nursel Sayan, çözüm için kardeşinin güvendiği doktora gitmişti. Göz çevresindeki problemlerinin giderildiği operasyonda yüz gençleştirme işlemi de uygulanmıştı.

Operasyon sonrasında Nursel Sayan'ın değişimi zaten çok konuşulmuş, sosyal medyada kardeşi Seda Sayan'a ne kadar benzediğine dair yorumlar yapılmıştı.

Aradan geçen yılların ardından gelen son fotoğraf ise iki kardeşi bir kez daha yan yana getirdi.

Seda Sayan, geçtiğimiz saatlerde annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız'la verdiği pozu “Canım annem ve anne yarım ablam” notuyla paylaştı.

Seda Sayan, geçtiğimiz saatlerde annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız'la verdiği pozu “Canım annem ve anne yarım ablam” notuyla paylaştı.

Fotoğrafa ilk baktığımızda da Nursel ve Seda'nın birbirine ne kadar benzediği gözden kaçmıyor. Benzer saç tonları bir yana, estetik müdahalelerin ardından iki kardeşin yüzlerindeki benzerlik de iyice belirginleşmiş durumda. Fakat karenin ortasında oturan anneleri Ayşe Ak Gürsaçar bambaşka bir görüntü veriyor. İki kızının estetiklerle değişen yüzlerinin yanında annelerinin çok daha doğal görünen yüzü, aileden gelen asıl hatları merak ettiren taraf oluyor.

Elbette yalnızca bir fotoğrafa bakarak Ayşe Ak Gürsaçar'ın hayatı boyunca herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını söyleyemeyiz. Fakat üçlü yan yana geldiğinde insanın gözü ister istemez anneden kızlarına geçen yüz hatlarına gidiyor. Bir tarafta yıllardır estetiklerini açık açık paylaşan Seda Sayan, diğer tarafta onun doktoruna gidip geçirdiği operasyonların ardından kardeşine giderek daha çok benzeyen Nursel Sayan, ortalarında ise ailenin genetik mirasına dair en doğal ipucunu veren anneleri...

Bu aile fotoğrafının magazin radarımıza takılmaması zaten mümkün değildi!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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