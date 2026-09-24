Seda Sayan Estetikte Ablasını da Kendine Benzetti: Anneleriyle Verdikleri Poz Dikkat Çekti!
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Seda Sayan'ın estetik merakı yıllardır magazin gündeminin değişmezlerinden biri. Yaptırdığı işlemleri saklamayan Sayan'ın bu konudaki yolu bir süre önce ablası Nursel Sayan'la da kesişmişti. Estetik operasyonların ardından iki kardeşin birbirine benzerliği giderek daha çok dikkat çekmeye başladı.
Seda Sayan'ın geçtiğimiz saatlerde annesi ve ablasıyla paylaştığı aile pozu ise üçlüyü bu kez aynı karede buluşturdu. İki kardeşin benzerliği bir yana, anneleri Ayşe Ak Gürsaçar'ın çok daha doğal görünümü gözleri bu kez aileden gelen yüz hatlarına çevirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Seda Sayan'ın estetikle olan ilişkisi artık magazin dünyasının en uzun soluklu hikayelerinden biri desek yeridir!
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Seda Sayan'ın estetik doktoruna emanet ettiği ablası Nursel Sayan yıllar içerisinde kardeşine öyle bir benzedi ki son aile pozu tabloyu iyice ortaya çıkardı!
Seda Sayan, geçtiğimiz saatlerde annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız'la verdiği pozu “Canım annem ve anne yarım ablam” notuyla paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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