Önce Heveslendi Sonra Geri Sildi: Cezaevinden Çıkan Ciciş Kardeşlerin Esra Ersoy'undan İlk Paylaşım!
Cinsel istismar suçlamasıyla 2022 senesinde tutukuluğuna karar verilen Esra Ersoy serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkan isim sosyal medya paylaşımıyla adından bahsettirdi. Paylaşımında 'misler gibi yattım' ifadeleriyle gözleri üzerine çeken Ciciş Esra o pozu kısa sürede silmesiyle dikkat çekti.
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Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de görülen davada cinsel istismar suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.
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Serbest bırakıldığı öğrenilen Esra Ersoy sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. O paylaşımı kısa sürede silen ismin o gönderisine @nurmagazins ulaştı.
Fakat aynı pozu bir de hikayesine paylaşan Esra Ersoy "Biz Yıkılmayız" şarkısı ekledi, üzerine de "Özgür bir günden merhaba" notunu düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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