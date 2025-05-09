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Önce Heveslendi Sonra Geri Sildi: Cezaevinden Çıkan Ciciş Kardeşlerin Esra Ersoy'undan İlk Paylaşım!

Önce Heveslendi Sonra Geri Sildi: Cezaevinden Çıkan Ciciş Kardeşlerin Esra Ersoy'undan İlk Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2025 - 22:16

Cinsel istismar suçlamasıyla 2022 senesinde tutukuluğuna karar verilen Esra Ersoy serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkan isim sosyal medya paylaşımıyla adından bahsettirdi. Paylaşımında 'misler gibi yattım' ifadeleriyle gözleri üzerine çeken Ciciş Esra o pozu kısa sürede silmesiyle dikkat çekti.

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Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de görülen davada cinsel istismar suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de görülen davada cinsel istismar suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

22 Mart 2022 günü tutuklanarak Marmara Kapalı Cezaevine gönderilen Ciciş Kardeşlerin Esra'sı olarak tanınan Esra Ersoy 'Ben masumum. Alnım ak. Masumluğum da kanıtlanacak' ifadelerini kullanmıştı.

Serbest bırakıldığı öğrenilen Esra Ersoy sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. O paylaşımı kısa sürede silen ismin o gönderisine @nurmagazins ulaştı.

Serbest bırakıldığı öğrenilen Esra Ersoy sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. O paylaşımı kısa sürede silen ismin o gönderisine @nurmagazins ulaştı.

'Marmara Kadın Kapalı Cezaevinden çıktım. Evimdeyim... Suçsuz yere ceza da yattım... Not: Ben yaşlı erkeklerden hoşlanıyorum. Ergenler benden uzak dursun aman aman! Hele anaları hiç bulaşmasınlar bana! Kimseye şantajla para vermem ben, vermedim de! Öyle kişilere para vereceğime cezaevinde ihtiyacı olan mahkumlara hep yardım ettim... Prensesler gibi de yattım...' ifadelerini kullanan isim o paylaşımı kısa sürede sildi.

Fakat aynı pozu bir de hikayesine paylaşan Esra Ersoy "Biz Yıkılmayız" şarkısı ekledi, üzerine de "Özgür bir günden merhaba" notunu düştü.

Fakat aynı pozu bir de hikayesine paylaşan Esra Ersoy "Biz Yıkılmayız" şarkısı ekledi, üzerine de "Özgür bir günden merhaba" notunu düştü.

Sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan isim kısa sürede manşetlere yerleşti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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ooooooaaa! mahfoldum.

ozzymandias27

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