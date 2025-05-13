onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbrahim Kutluay Sanılmıştı: Burak Özçivit'e Sarılmayı Es Geçen İsim Diriliş Ertuğrul Kadrosundaki Oyuncu Çıktı

İbrahim Kutluay Sanılmıştı: Burak Özçivit'e Sarılmayı Es Geçen İsim Diriliş Ertuğrul Kadrosundaki Oyuncu Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 00:56

Geçtiğimiz saatlerde Burak Özçivit'in bir videosu patlak vermiş, İbrahim Kutluay olduğu iddia edilen kişinin ünlü oyuncuya sarılmadığı anlar dikkat çekmişti.

Kısa sürede İbrahim Kutluay olmadığı anlaşılan o kişinin tavrı sosyal medya kullanıcılarının goygoyunu harlarken, o ismin Diriliş Ertuğrul kadrosunda oynayan oyunculardan biri olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuruluş Osman dizisinin başrolü olan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le olan ilişkisinden tutun da yurt dışına yaptığı seyahatlere kadar pek çok detayla gündeme geliyor.

Kuruluş Osman dizisinin başrolü olan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le olan ilişkisinden tutun da yurt dışına yaptığı seyahatlere kadar pek çok detayla gündeme geliyor.

Özçivit, 2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandırıyor. Bu rolüyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesi edinen Özçivit'in yurt dışı ziyaretleri de epey ses getiriyor.

Geçtiğimiz saatlerde ise Burak Özçivit'in bir videosu sosyal medya gündemine bomba gibi oturmuş, videoda İbrahim Kutluay'ın kendisine selam vermediği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Burak Özçivit'in bir videosu sosyal medya gündemine bomba gibi oturmuş, videoda İbrahim Kutluay'ın kendisine selam vermediği iddia edilmişti.

Videoda yüzü gözükmeyen kişinin eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay olduğu söylenirken bu iddianın doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıkmış, fakat bu kez de oğlu Ömer Kutluay'ın herkesle samimi bir şekilde kucaklaşırken, Burak Özçivit ile sadece tokalaşmakla yetindiği söylenmişti.

Gelin önce gündemi epey bir süre meşgul eden o anlara bakalım:

Gazetemagazin'in haberine göre görüntülerdeki kişinin Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan ve Savcı karakterine hayat veren Kerem Bekişoğlu olduğu öğrenildi.

Gazetemagazin'in haberine göre görüntülerdeki kişinin Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan ve Savcı karakterine hayat veren Kerem Bekişoğlu olduğu öğrenildi.

Bir döneme damga vuran Diriliş: Ertuğrul dizisi, 2019 yılında yayınlanan 150. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Ancak hikaye burada sona ermedi. Diziye duyulan yoğun ilgi, yapımcıları yeni bir projeye yönlendirdi ve Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’nin hayatını konu alan Kuruluş Osman dizisiyle serüven kaldığı yerden devam etti. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı bu yapım, 2025 itibarıyla hala yayınlanıyor. 

Fakat daha önce aynı kadroda bulunmayan ikilinin arasındaki gerginliğin nedeni bilinmiyor...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın