İbrahim Kutluay Sanılmıştı: Burak Özçivit'e Sarılmayı Es Geçen İsim Diriliş Ertuğrul Kadrosundaki Oyuncu Çıktı
Geçtiğimiz saatlerde Burak Özçivit'in bir videosu patlak vermiş, İbrahim Kutluay olduğu iddia edilen kişinin ünlü oyuncuya sarılmadığı anlar dikkat çekmişti.
Kısa sürede İbrahim Kutluay olmadığı anlaşılan o kişinin tavrı sosyal medya kullanıcılarının goygoyunu harlarken, o ismin Diriliş Ertuğrul kadrosunda oynayan oyunculardan biri olduğu ortaya çıktı.
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Kuruluş Osman dizisinin başrolü olan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le olan ilişkisinden tutun da yurt dışına yaptığı seyahatlere kadar pek çok detayla gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz saatlerde ise Burak Özçivit'in bir videosu sosyal medya gündemine bomba gibi oturmuş, videoda İbrahim Kutluay'ın kendisine selam vermediği iddia edilmişti.
Gelin önce gündemi epey bir süre meşgul eden o anlara bakalım:
Gazetemagazin'in haberine göre görüntülerdeki kişinin Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan ve Savcı karakterine hayat veren Kerem Bekişoğlu olduğu öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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