Rıza Tamer Kimdir? Popstar Yarışmasının 2. Sezonunu Üçüncü Olarak Bitiren Rıza Tamer Nasıl Gündem Oldu?

2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye 2. Sezonu pek çok yeteneği tanıttı ama bazı yarışmacılar yalnızca sesiyle değil, sahnedeki çıkışlarıyla da akıllarda kaldı. Rıza Tamer, o dönem güçlü sesi ve sahne duruşuyla favorilerden biriydi. Ancak onu hafızalara kazıyan şey sadece ses performansı olmadı...

Yarışmanın jürilerinden biri olan Deniz Seki'nin “Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var.” ifadeleri sonrası Rıza Tamer’in cevabı olay oldu:

''Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.''

Bu cümleyle sahnede adeta rest çeken Tamer, jüri üyelerinin mimiklerine de yansıyan bir gerginliğe neden oldu. Rıza Tamer’in bu çıkışı sosyal medyada (o dönemki forumlarda) gündem olurken, halk oylamasıyla yoluna devam etti. Yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ve jürinin değil halkın desteğiyle sahnede kalmayı başardı. O anlar, Popstar tarihinin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.