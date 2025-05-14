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Rıza Tamer Kimdir? Popstar Yarışmasının 2. Sezonunu Üçüncü Olarak Bitiren Rıza Tamer Nasıl Gündem Oldu?

Rıza Tamer Kimdir? Popstar Yarışmasının 2. Sezonunu Üçüncü Olarak Bitiren Rıza Tamer Nasıl Gündem Oldu?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 23:30

Rıza Tamer, 2004 yılında Popstar Türkiye'de gösterdiği iddialı duruşu, Deniz Seki ile yaşadığı unutulmaz tartışması ve “Ben star olurum!” çıkışıyla hafızalara kazındı. Yarışmada finale yükselen Tamer, yalnızca sesiyle değil, sahne enerjisiyle de dikkat çekti. “Benden Sonra', 'Yan', 'Beyaz Pabuçlar' 'Bu kadın Hiç Ağlar mı' 'Efendim' gibi şarkılarla müzik kariyerini sürdüren Rıza Tamer yarışmadan yıllar sonra ünlendi. Peki, sosyal medyada yeniden gündeme gelen Rıza Tamer kimdir, nasıl ünlendi, öne çıkan açıklamaları nelerdir? Detaylar içeriğimizde...

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Rıza Tamer Kimdir?

Rıza Tamer Kimdir?

Rıza Tamer, Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda elde ettiği üçüncülükle tanınan, 2020’li yıllarda ise “Benden Sonra” şarkısıyla yeniden gündeme gelen Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir.

Rıza Tamer Kaç Yaşında?

Rıza Tamer Kaç Yaşında?

Doğum tarihi kamuoyuyla net olarak paylaşılmamış olsa da, 30’lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin edilmektedir.

Rıza Tamer Nereli?

Rıza Tamer Nereli?

Rıza Tamer aslen Kahramanmaraşlıdır.

Rıza Tamer’in Kariyer Başlangıcı

Rıza Tamer’in Kariyer Başlangıcı

Rıza Tamer’in müzik yolculuğu Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda başladı. Sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çekti. Yarışmada üçüncü oldu ve Deniz Seki ile girdiği tartışmayla da hatırlandı. Yarışmanın ardından müzik çalışmalarına devam etti.

Rıza Tamer’in Özel Hayatı

Rıza Tamer’in Özel Hayatı

Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen Tamer, sosyal medya paylaşımlarında daha çok müziğine odaklanıyor. 

Geçtiğimiz aylarda popülaritesinin ardından konuşan Rıza Tamer  3 yıl önce boşandığını, hayatının değiştiğini söylemiş ve,'Ben vazgeçmiştim. Betona oturup şarkılarımı söylüyordum. Ben 3 sene önce boşandım. Boşandıktan sonra da sokaklar düştüm bir aşk acısıyla.' şeklinde konuşmuştu.

Yakın geçmişte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek müzik kariyerinde destek talebinde bulunmasıyla dikkat çekti.

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Rıza Tamer’in Öne Çıkan Açıklamaları

Rıza Tamer’in Öne Çıkan Açıklamaları

Popstar Türkiye yarışması sırasında Deniz Seki’ye “Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli” sözleriyle cevap vermesi hâlâ hafızalarda. Ayrıca müzik şirketiyle yaşadığı sorunlar sonrası yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi.

'Eşim, dostum, arkadaşım Allah hepsini benden aldı. Hiçbir şey bırakmadı. Param, pulum... Betonlarda yattım. Sonra Allah 'Sen kimsesiz misin?' dedi. Kimsesizim dedim.'

''O zaman senin kimsen ben olurum' dedi. Sonra sizi etrafıma verdi. Onların kalbine sevgiyi koyan da Allah. Ben de onlar ne derse yapmaya hazırım Elhamdülillah.'

Rıza Tamer'in Güncel Projeleri

Rıza Tamer'in Güncel Projeleri

2024 yılı itibarıyla en çok konuşulan projesi “Benden Sonra” adlı şarkısı oldu. Şarkı, sosyal medyada viral oldu ve müzik listelerine girdi.

Rıza Tamer'in Üçüncü Olduğu Popstar'da Neler Yaşanmıştı?

Rıza Tamer'in Üçüncü Olduğu Popstar'da Neler Yaşanmıştı?

2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye 2. Sezonu pek çok yeteneği tanıttı ama bazı yarışmacılar yalnızca sesiyle değil, sahnedeki çıkışlarıyla da akıllarda kaldı. Rıza Tamer, o dönem güçlü sesi ve sahne duruşuyla favorilerden biriydi. Ancak onu hafızalara kazıyan şey sadece ses performansı olmadı...

Yarışmanın jürilerinden biri olan Deniz Seki'nin Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var. ifadeleri sonrası Rıza Tamer’in cevabı olay oldu:

 ''Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.'' 

Bu cümleyle sahnede adeta rest çeken Tamer, jüri üyelerinin mimiklerine de yansıyan bir gerginliğe neden oldu. Rıza Tamer’in bu çıkışı sosyal medyada (o dönemki forumlarda) gündem olurken, halk oylamasıyla yoluna devam etti. Yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ve jürinin değil halkın desteğiyle sahnede kalmayı başardı. O anlar, Popstar tarihinin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

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Rıza Tamer'in son olarak Cumhurbaşkanına seslendiği anlardan bahsetmiştik:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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