Şaka Gibi Hata! Kızılcık Şerbeti YouTube Hesabındaki Hataya İnanamayacaksınız
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz günlerde 100. bölümünü kutladı. 100. bölüm için parti düzenleyen ekibin yanı sıra dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı. Kızılcık Şerbeti YouTube hesabında yapılan 100. bölüm kutlamalarındaki bir hata 'Admin diziyi izlemiyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta 100. bölümüyle ekrana geldi.
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Kızılcık Şerbeti YouTube kanalı admini, Mustafa ve Doğa karakterlerinin soyadlarını yanlış yazdı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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