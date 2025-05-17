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Şaka Gibi Hata! Kızılcık Şerbeti YouTube Hesabındaki Hataya İnanamayacaksınız

Şaka Gibi Hata! Kızılcık Şerbeti YouTube Hesabındaki Hataya İnanamayacaksınız

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.05.2025 - 19:12

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz günlerde 100. bölümünü kutladı. 100. bölüm için parti düzenleyen ekibin yanı sıra dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı. Kızılcık Şerbeti YouTube hesabında yapılan 100. bölüm kutlamalarındaki bir hata 'Admin diziyi izlemiyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta 100. bölümüyle ekrana geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta 100. bölümüyle ekrana geldi.

Tam 3 sezondur ekrana gelen dizi, haliyle 100. bölümünü büyük bir etkinlikle kutladı. Dizi ekibinin yer aldığı bir partide Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümü büyük bir hevesle kutlanırken dizinin sosyal medya hesaplarından da bu önemli gün için paylaşımlar yapıldı. Fakat Kızılcık Şerbeti YouTube hesabından yapılan iki paylaşım görenleri şoke etti.

Kızılcık Şerbeti YouTube kanalı admini, Mustafa ve Doğa karakterlerinin soyadlarını yanlış yazdı!

Kızılcık Şerbeti YouTube kanalı admini, Mustafa ve Doğa karakterlerinin soyadlarını yanlış yazdı!

100. bölüm için kadrodaki oyuncuların 1. bölüm ve 100. bölüm görsellerinin paylaşıldığı gönderilerde Mustafa'nın soyadı Ünal yerine Sönmez olarak yazılırken Doğa'nın Korkmaz olan soyadı Arslan olarak yazıldı. Söz konusu hata kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bu hatayı gören seyirci 'Admin diziyi izlemiyor mu?' diyerek isyan etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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