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Askerden Dönen Mert Ramazan Demir'e Rekor Sayıda Rol Teklifi!

Askerden Dönen Mert Ramazan Demir'e Rekor Sayıda Rol Teklifi!

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2025 - 21:43

Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir'in bir sonraki projesi merakla bekleniyor. Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından İskenderun'a askerliğe giden Demir, geçtiğimiz günlerde askerden döndü. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Mert Ramazan Demir'e rekor sayıda rol teklifi geldi.

KAYNAK: Deniz Tural

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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i muhakkak tanırsınız.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i muhakkak tanırsınız.

Hayatımıza şımarık Ferit Korhan rolüyle giren Demir, kısa sürede tüm Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri oldu. Partneri Afra Saraçoğlu'yla muazzam uyumuyla Yalı Çapkını'nda fırtınalar estiren Demir'in Ferit'ten sonra nasıl bir rolle karşımıza çıkacağı merak konusu.

Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından soluğu İskenderun'da alan Demir, askerlik görevini yerine getirip geri dönerken rol tekliflerini de beraberinde getirdi.

Mert Ramazan Demir'e rekor sayıda rol teklifi!

Mert Ramazan Demir'e rekor sayıda rol teklifi!

Deniz Tural'ın haberine göre Mert Ramazan Demir, asker dönüşü epey rağbet görüyor. İddialara göre Demir'e 10'dan fazla rol teklifi gitti!

Bakalım Mert Ramazan Demir'i Yalı Çapkını'nın ardından nasıl bir rolde izleyeceğiz?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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