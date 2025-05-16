Askerden Dönen Mert Ramazan Demir'e Rekor Sayıda Rol Teklifi!
Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir'in bir sonraki projesi merakla bekleniyor. Yalı Çapkını'nın final yapmasının ardından İskenderun'a askerliğe giden Demir, geçtiğimiz günlerde askerden döndü. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Mert Ramazan Demir'e rekor sayıda rol teklifi geldi.
KAYNAK: Deniz Tural
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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'i muhakkak tanırsınız.
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Mert Ramazan Demir'e rekor sayıda rol teklifi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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