onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bir Veda da TRT'den! TRT 1'in Sevilen Dizisi Final Yapıyor

Bir Veda da TRT'den! TRT 1'in Sevilen Dizisi Final Yapıyor

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2025 - 20:05

Yayın döneminin son günlerinde kanalların yayında olan diziler için kararları açıklanmaya devam ediyor. Çoğu dizi reytingler yüzünden yeni sezon onayı alamadı. Final kararı alan dizilerden biri de TRT 1'den geldi. TRT 1'in sevilen dizisi için bitirilme kararı alındı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sezon çoğu yerli dizi final kararıyla sarsıldı.

Bu sezon çoğu yerli dizi final kararıyla sarsıldı.

Düşük reytingler ve reklam gelirlerinin düşmesiyle çoğu dizi haftalarca yayınlanmayıp bölümlerini ertelerken sezon sonuna doğru final haberleri daha çoğunlukta oldu. Şu an yayında olan dizilerin büyük çoğunluğu için yeni sezonda ekranda olmaması yönünde karar alınırken bunlardan biri de TRT 1'in sevilen dizisi oldu. Birsen Altuntaş, TRT ekranlarında yayınlanan dizi için final kararı alındığını duyurdu.

O dizi ise Bir Zamanlar İstanbul!

O dizi ise Bir Zamanlar İstanbul!

Henüz 1. sezonuyla ekrana gelen Bir Zamanlar İstanbul, Cihangir Ceyhan ve Alina Boz partnerliğiyle heyecan yaratsa da olumlu reytingler alamadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar İstanbul dizisi 16. bölümüyle final yapacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın