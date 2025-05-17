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Arka Sokaklar'a 11 Yıl Sonra Geri Dönen Oyuncuyu Fragmanda Gördük!

Arka Sokaklar'a 11 Yıl Sonra Geri Dönen Oyuncuyu Fragmanda Gördük!

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.05.2025 - 17:47

Kanal D'nin 20. sezon onayı alan efsanevi dizisi Arka Sokaklar'da bir oyuncu tam 11 yıl sonra kadroya geri dönüyor. Mesut'un baş düşmanı, dizinin psikopatı Cevher'in geri dönüşü haftalar önce duyurulurken Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Cevher Şanlı'yı gördük.

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Geçtiğimiz haftalarda Arka Sokaklar kadrosuna 11 yıl sonra bir oyuncunun geri döneceğini duyurmuştuk.

Geçtiğimiz haftalarda Arka Sokaklar kadrosuna 11 yıl sonra bir oyuncunun geri döneceğini duyurmuştuk.

O oyuncu ise 8. sezonda izlediğimiz Cevher Şanlı'yı canlandıran Nail Kırmızıgül'den başkası değildi!

Konuk oyuncu olarak kadroya dahil olan Nail Kırmızıgül'ün canlandırdığı Cevher Şanlı, dizide olduğu dönem seyir zevkini ikiye katlamıştı. Arka Sokaklar seyircisi için Cevher Şanlı, unutulmaz psikopat karakterlerden biri olurken Kırmızıgül'ün Cevher karakteriyle ne zaman geri döneceği merak yaratmıştı.

Cevher Şanlı'yı Arka Sokaklar fragmanında gördük!

Cevher Şanlı'yı Arka Sokaklar fragmanında gördük!

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında karşımıza çıkan Cevher Şanlı, Mesut'la yüzleştiği bir sahneyle karşımıza çıktı. Cevher, fragmanda Mesut'a 'Özledik be devrem' derken bu geri dönüşün ne gibi kaotik olaylara sebep olacağı seyirciyi şimdiden heyecanlandırdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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nevertheless

zilha si da çıkar meydana yakında o zaman ölenler dirilmeye başladı artık