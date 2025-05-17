Arka Sokaklar'a 11 Yıl Sonra Geri Dönen Oyuncuyu Fragmanda Gördük!
Kanal D'nin 20. sezon onayı alan efsanevi dizisi Arka Sokaklar'da bir oyuncu tam 11 yıl sonra kadroya geri dönüyor. Mesut'un baş düşmanı, dizinin psikopatı Cevher'in geri dönüşü haftalar önce duyurulurken Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Cevher Şanlı'yı gördük.
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Geçtiğimiz haftalarda Arka Sokaklar kadrosuna 11 yıl sonra bir oyuncunun geri döneceğini duyurmuştuk.
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Cevher Şanlı'yı Arka Sokaklar fragmanında gördük!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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zilha si da çıkar meydana yakında o zaman ölenler dirilmeye başladı artık