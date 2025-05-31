"Anne-Oğul Kopyala Yapıştır": Çok Güzel Hareketler Oyuncusu Evliya'nın Annesi ile Sahnesi Yeniden Gündemde!

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen oyuncularından Evliya Aykan, geçtiğimiz yıllarda sahneye annesiyle birlikte çıktı. Programa konuk olan annesiyle birlikte sahneye çıkan başarılı oyuncunun annesine benzerliği izleyenleri şoke etti. Sahnedeki o anlarda izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran anne-oğulun o anları görünce siz de inanamayacaksınız!