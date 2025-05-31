"Anne-Oğul Kopyala Yapıştır": Çok Güzel Hareketler Oyuncusu Evliya'nın Annesi ile Sahnesi Yeniden Gündemde!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKByr9...
Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen oyuncularından Evliya Aykan, geçtiğimiz yıllarda sahneye annesiyle birlikte çıktı. Programa konuk olan annesiyle birlikte sahneye çıkan başarılı oyuncunun annesine benzerliği izleyenleri şoke etti. Sahnedeki o anlarda izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran anne-oğulun o anları görünce siz de inanamayacaksınız!
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Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tiplemeleriyle alkış toplayan oyuncusu Evliya Aykan...
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Eski bir skeç sahnesi yeniden gündem oldu.
Annesinin taklidi annesine gerçeğinden daha çok benzeyince kahkaha tufanı oluştu.
İşte sosyal medyada gündem olan anne-oğulun o sahnesi:
İşte izleyenlerin yorumları:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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