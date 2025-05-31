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"Anne-Oğul Kopyala Yapıştır": Çok Güzel Hareketler Oyuncusu Evliya'nın Annesi ile Sahnesi Yeniden Gündemde!

"Anne-Oğul Kopyala Yapıştır": Çok Güzel Hareketler Oyuncusu Evliya'nın Annesi ile Sahnesi Yeniden Gündemde!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.05.2025 - 11:42

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen oyuncularından Evliya Aykan, geçtiğimiz yıllarda sahneye annesiyle birlikte çıktı. Programa konuk olan annesiyle birlikte sahneye çıkan başarılı oyuncunun annesine benzerliği izleyenleri şoke etti. Sahnedeki o anlarda izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran anne-oğulun o anları görünce siz de inanamayacaksınız!

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKByr9...
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Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tiplemeleriyle alkış toplayan oyuncusu Evliya Aykan...

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tiplemeleriyle alkış toplayan oyuncusu Evliya Aykan...

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Evliya Aykan, muhteşem canlandırdığı tiplemeleri ile meşhur. Oyuncu izleyiciye girdiği her rolle güldürmeyi başarıyor ancak bu kez annesi ile benzerliği konusunda şov yaptılar.

Eski bir skeç sahnesi yeniden gündem oldu.

Eski bir skeç sahnesi yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz yıllarda programın bir bölümünde oyuncular annelerine atıfta bulundukları bir skeç canlandırmışlardı. Herkes annesine benzeyecek bir kılığa bürünüp sahneye çıktı.  Çok Güzel Hareketler oyuncuları annelerini taklit ederek herkesi güldürdü ancak Evliya'nın annesinin taklidini yaparken sahneye gerçekten annesi çıktı.

Annesinin taklidi annesine gerçeğinden daha çok benzeyince kahkaha tufanı oluştu.

Annesinin taklidi annesine gerçeğinden daha çok benzeyince kahkaha tufanı oluştu.

Başarılı oyuncunun annesi sahneye çıkınca herkes şoke odu. Çünkü Aykan'ın annesi oğlunun taklidin aratmayacak kadar benziyordu. Anne-oğulun benzerliği sosyal medyada yeniden gündem olurken görmeyenler yorumlarda duruma kayıtsız kalamadı.

İşte sosyal medyada gündem olan anne-oğulun o sahnesi:

İşte izleyenlerin yorumları:

İşte izleyenlerin yorumları:
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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