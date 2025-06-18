Survivor'da Şampiyon Açıklandıktan Sonra Ayşe'nin Adem'e Yaptığı Hareket Tepki Çekti!
Survivor bu yıl da unutulmaz bir finalin ardından sezonu kapattı. Survivor şampiyonu belli oldu ancak final gecesinde yaşananlar hala gündemden düşmüyor. Bu kez de Ayşe'nin final gecesi Adem'in şampiyonluğu açıklandıktan sonra, Adem'e karşı yaptığı hareket dikkat çekti. O detayı gözden kaçırmayan bir izleyici sosyal medyada tepki gösterdi.
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Survivor 2025 sezonu nefes kesen bir final gecesiyle ekran macerasını noktaladı.
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Dikkatli bir seyirci finalden bir sahneyi paylaşarak X hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Ayşe, şampiyonluğu açıklanan Adem'i tebrik etmek için sarıldı. Buraya kadar her şey normaldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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