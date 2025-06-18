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Survivor'da Şampiyon Açıklandıktan Sonra Ayşe'nin Adem'e Yaptığı Hareket Tepki Çekti!

Survivor'da Şampiyon Açıklandıktan Sonra Ayşe'nin Adem'e Yaptığı Hareket Tepki Çekti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.06.2025 - 17:39

Survivor bu yıl da unutulmaz bir finalin ardından sezonu kapattı. Survivor şampiyonu belli oldu ancak final gecesinde yaşananlar hala gündemden düşmüyor. Bu kez de Ayşe'nin final gecesi Adem'in şampiyonluğu açıklandıktan sonra, Adem'e karşı yaptığı hareket dikkat çekti. O detayı gözden kaçırmayan bir izleyici sosyal medyada tepki gösterdi.

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Survivor 2025 sezonu nefes kesen bir final gecesiyle ekran macerasını noktaladı.

Survivor 2025 sezonu nefes kesen bir final gecesiyle ekran macerasını noktaladı.

Bu sezonun şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. Finalde Batuhan Karacakaya ile yarışan Adem, final gecesinin en çok konuşulan ismi olurken yarışma bitse de dedikodusu bitmedi.

Dikkatli bir seyirci finalden bir sahneyi paylaşarak X hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Dikkatli bir seyirci finalden bir sahneyi paylaşarak X hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Daha önce de Batuhan'ın Adem'e yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu kez de final gecesi şampiyon açıklandıktan sonra Batuhan'ı destekleyen Survivor yarışmacısı Ayşe'nin hareketi gündem oldu.

Ayşe, şampiyonluğu açıklanan Adem'i tebrik etmek için sarıldı. Buraya kadar her şey normaldi.

Ayşe, şampiyonluğu açıklanan Adem'i tebrik etmek için sarıldı. Buraya kadar her şey normaldi.

Fakat Ayşe'nin Adem'e sarıldıktan sonra elini ve yüzünü silmesi tepki çekti. Bir izleyici Ayşe'nin bu hareketi kasıtlı yaptığını ima etti. Aslında tebriğinde samimi değil, diye yazdı.

Gelin o anlara birlikte bakıp, izleyicinin o yorumuna katılıyor muyuz karar verelim. Yorumlarda bize yazmayı unutmayın!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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