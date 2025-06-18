Survivor'da Şampiyon Açıklandıktan Sonra Ayşe'nin Adem'e Yaptığı Hareket Tepki Çekti!

Survivor bu yıl da unutulmaz bir finalin ardından sezonu kapattı. Survivor şampiyonu belli oldu ancak final gecesinde yaşananlar hala gündemden düşmüyor. Bu kez de Ayşe'nin final gecesi Adem'in şampiyonluğu açıklandıktan sonra, Adem'e karşı yaptığı hareket dikkat çekti. O detayı gözden kaçırmayan bir izleyici sosyal medyada tepki gösterdi.