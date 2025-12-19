onedio
Final İhtimali Var! Ben Leman Seyircisinden Erken Finale Broşürlü Müdahale Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2025 - 19:16

NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman dizisi seyirci tarafından çok sevilmesine rağmen düşük reytingler nedeniyle erken final ihtimaliyle karşı karşıya. Seyirciler, Ben Leman dizisinin final yapmaması için broşür bastırarak dizinin izlenmesi için seferberlik başlattı.

Cumartesi akşamları yayınlanan Ben Leman, seyircinin favorisi olsa da reytinglerde bir türlü istediği oranları elde edemiyor. Kanal D'de yayınlanan Güller ve Günahlar, cumartesi reytinglerinde zirveden inmek bilmezken Ben Leman, zirveden epey uzakta. Bu da Ben Leman için erken final ihtimalini doğuruyor.

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman'ın final yapmasını istemeyen seyirciler, insanların cumartesi akşamı Ben Leman izlemesini rica ettikleri broşürler bastırarak dört bir yana astılar. Söz konusu hamlenin Ben Leman reytinglerini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

