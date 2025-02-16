"Bak Türkiye'ye Girebilir misin?" Survivor'da Efecan ve Adem Kavgası Büyüdü, İkiliyi Zor Ayırdılar!
"Bak Türkiye'ye Girebilir misin?" Survivor'da Efecan ve Adem Kavgası Büyüdü, İkiliyi Zor Ayırdılar!
Survivor All Star-Gönüllüler'de yarın akşam yayınlanacak bölümde büyük bir kavga yaşanacağı görüldü. Adem ve Efecan arasında başlayan tartışma alevlendi. İkili önce birbirlerinin üstüne yürüdüler ve ardından temas etmemek için yoğun çaba sarf ettiler. Birbirlerini kışkırtan ikili sonunda sinirlerine hakim olamadı ve birbirlerinin üstüne yürüdüler. İkiliyi ekip ve yarışmacılar zor ayırdı.
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Survivor'da geçtiğimiz günlerde Sedat'ın üstüne yürüyen Adem, bu kez başka bir kavganın konusu oldu.
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Acun Ilıcalı tarafından uyarılan ve Sedat'tan özür dileyen Adem, 5 ödülden yararlanamama cezası almıştı.
Bu kez de Efecan'la tartışan Adem, önce Efecan'ı itti, ardından Efecan'ı "Ben sana dokunsam..." diyerek tehdit etti.
Bunun üzerine Efecan, "Bana bir tane dokun bak Türkiye'ye girebilir misin?" dedi. Bunun üzerine Adem, "Türkiye'ye girebilir miyim?" dedikten sonra Efecan'a saldırdı. Ekip ve yarışmacılar ikiliyi zor ayırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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