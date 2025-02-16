Geçen Hafta Karar İptal Olmuştu: Sen Ağlama İstanbul'un Son Bölümünden Sonra Ekibe 'Final Yaptık' Denmiş!
Geçen Hafta Karar İptal Olmuştu: Sen Ağlama İstanbul'un Son Bölümünden Sonra Ekibe 'Final Yaptık' Denmiş!
Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve her ne kadar izleyici tarafından beğenilse de reytinglere kurban giden son yapım Sen Ağlama İstanbul Oldu. Salı günleri yayınlanan dizi geçtiğimiz hafta verilen kararla cumartesi gününe alınmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde herhangi bir ibare yer almamasına rağmen, yayınlanan bölümün final bölümü olduğu açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bölümün ardından ekibe final kararı açıklandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İran yapımı Şehrazad dizisinden uyarlanan Sen Ağlama İstanbul, iddialı kadrosuyla büyük umutlarla sezona başlamıştı.
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Salı akşamları yayınlanan dizi, güçlü rakipleri karşısında beklenen reytinglere bir türlü ulaşamadı.
Geçtiğimiz hafta gününü değiştirme kararı alınan dizi, bu kararın ardından dün akşam (cumartesi) 8. bölümüyle ekrana geldi.
Bölümde 'final' ifadesi yer almamasına rağmen, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi ekibine bölümden sonra “Maalesef dizimiz 8.bölüm itibariyle final yapmıştır. Herkesin emeğine sağlık” mesajı atıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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