Geçen Hafta Karar İptal Olmuştu: Sen Ağlama İstanbul'un Son Bölümünden Sonra Ekibe 'Final Yaptık' Denmiş!

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve her ne kadar izleyici tarafından beğenilse de reytinglere kurban giden son yapım Sen Ağlama İstanbul Oldu. Salı günleri yayınlanan dizi geçtiğimiz hafta verilen kararla cumartesi gününe alınmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde herhangi bir ibare yer almamasına rağmen, yayınlanan bölümün final bölümü olduğu açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bölümün ardından ekibe final kararı açıklandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş