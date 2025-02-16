O Ses Türkiye Jürilerinden Beyazıt Öztürk, Yeni Jüri Melike Şahin'e Hayranlığını Gizleyemedi!
O Ses Türkiye Jürilerinden Beyazıt Öztürk, Yeni Jüri Melike Şahin'e Hayranlığını Gizleyemedi!
O Ses Türkiye yıllar sonra ekranlara geri döndü. Birbirinden güzel sesli yarışmacılar programa damga vururken, en çok konuşulan isimlerden biri de elbette programın yeni jürisi Melike Şahin oldu. Beyazıt Öztürk ise 'Boynuz kulağı geçer' diyerek Melike Şahin'e olan hayranlığını gizleyemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O Ses Türkiye, büyük bir sürprizle bu sezon ekranlara geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programa jüri üyesi olarak dahil olan Melike Şahin, hem izleyenlerin hem de diğer jüri üyelerinin hayranlığını kazandı.
Her bölümün ardından kendisine binlerce yorum yapılan Melike Şahin'e bir yorum da Beyazıt Öztürk'ten geldi.
Melike Şahin'e övgüler yağdıran Beyazıt Öztürk, daha sonra Hadise'ye dönerek "Boynuz kulağı geçer" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın