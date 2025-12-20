Biz Utandık! 2025 Yılında Esra Ezmeci'ye Gelen En Absürt Olaylar
2025 yılında televizyon dünyasında yaşanan enleri sıralamaya devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Esra Ezmeci'ye gelen en absürt sorunları derledik. Hem televizyon programına hem Instagram hesabına gelen sorulara itinayla yanıt veren Esra Ezmeci'nin 2025 yılında karşılaştığı sorunlar epey şaşırtıcı.
Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci hem metresini hem de karısını sevdiğini söyleyen bir takipçisinin sorusunu yanıtladı.
Kaynından hoşlandığını fark eden bir kadın, Esra Ezmeci'ye ne yapması gerektiği hakkında dert yandı. Takipçi aynı zamanda kocasından nefret etmeye başladığını da belirtti.
Cinsellik sorularına verdiği yanıtlarla gündem olan Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin derdine derman oldu.
Ezmeci'ye takipçilerinden sık sık farklı sorular gelirken bu defa kocası cinsellik esnasında bile maç izleyen bir kadından gelen şikayete yanıt verdi.
Klinik psikolog Esra Ezmeci’nin her bölümü ayrı bir olay olan programında bu kez bir kadının kocasıyla ilgili derdi gündem oldu.
Ezmeci bu defa nişanlısının nude fotoğraf isteğiyle karşılaşan bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi.
Kocasının cinsellikte de cimrileştiğini açıklayan takipçi, ayrıca cinselliğe 7 dakikalık bir süre sınırı koyulmasından bahsetti.
Beyaz TV'deki Yeni Baştan programıyla adından söz ettiren Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor.
Ezmeci, bu defa balayına kaynanası ve görümcesiyle gitmek durumunda kalan yeni gelinin sorusuna videolu yanıt verdi.
Esra Ezmeci Ali Koç başkanlıktan gidince kocası hayata küsen bir takipçisinin sorusunu yanıtladı.
Ezmeci'ye gelen son sorulardan biri ise kocası yatak odasının tavanına ayna taktırmak isteyen bir kadın.
Ezmeci'ye 'Kocam birliktelik sırasında kıyafetlerini çıkarmıyor. Sadece fermuarını açıyor. Ne yapmalıyım?' yazan takipçisinin derdine videolu yanıt verdi.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
