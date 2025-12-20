onedio
Biz Utandık! 2025 Yılında Esra Ezmeci'ye Gelen En Absürt Olaylar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2025 - 08:31

2025 yılında televizyon dünyasında yaşanan enleri sıralamaya devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Esra Ezmeci'ye gelen en absürt sorunları derledik. Hem televizyon programına hem Instagram hesabına gelen sorulara itinayla yanıt veren Esra Ezmeci'nin 2025 yılında karşılaştığı sorunlar epey şaşırtıcı.

Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci hem metresini hem de karısını sevdiğini söyleyen bir takipçisinin sorusunu yanıtladı.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi. Fakat bu defa takipçisinin sorunu başta Esra Ezmeci olmak üzere herkesi delirtti. Hem metresini hem karısını sevip istediğini belirten kişiye Ezmeci, 'Bu normal değil, bencillik' yanıtını verdi.

Kaynından hoşlandığını fark eden bir kadın, Esra Ezmeci'ye ne yapması gerektiği hakkında dert yandı. Takipçi aynı zamanda kocasından nefret etmeye başladığını da belirtti.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci bu defa kaynından hoşlanmaya başladığını fark eden bir takipçisine akıl verdi.

Cinsellik sorularına verdiği yanıtlarla gündem olan Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin derdine derman oldu.

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Beyaz TV'deki programıyla sık sık gündeme gelen Ezmeci, bu defa yoğun cinsel isteğine kocasından yanıt alamayan bir kadın takipçisinin sorusuna videolu yanıt verdi.

Ezmeci'ye takipçilerinden sık sık farklı sorular gelirken bu defa kocası cinsellik esnasında bile maç izleyen bir kadından gelen şikayete yanıt verdi.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci, bu defa cinsel ilişki esnasında bile maç izleyen kocasından şikayetçi olan bir takipçisinin derdine derman oldu.

Klinik psikolog Esra Ezmeci’nin her bölümü ayrı bir olay olan programında bu kez bir kadının kocasıyla ilgili derdi gündem oldu.

Beyaz TV’de Esra Ezmeci’nin sunduğu Yeni Baştan programı bu kez gerçekten ekran başındakileri bile utandıran bir olayla gündemde. Programa katılan bir kadın, kocasının annesi tarafından yıkandığını söyleyince hem Esra Ezmeci hem izleyiciler şaşkına döndü. Üstelik adam da bu durumu savundu: “Annem yıkadığı zaman kendimi temiz hissediyorum” dedi. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu!

Ezmeci bu defa nişanlısının nude fotoğraf isteğiyle karşılaşan bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi.

'Nişanlım düğünden önce çıplak resim istiyor. İlk önce görmem lazım diyor, ne demeliyim?' yazan takipçisine Esra Ezmeci, 'Manavdan elma almıyoruz. Her tarafını görmeye gerek yok' dedi.

Kocasının cinsellikte de cimrileştiğini açıklayan takipçi, ayrıca cinselliğe 7 dakikalık bir süre sınırı koyulmasından bahsetti.

Esra Ezmeci bu takipçisine videolu bir yanıt verirken cinsellikte cimri davranan koca sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz TV'deki Yeni Baştan programıyla adından söz ettiren Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından da takipçilerinin sorunlarına yanıt veriyor.

“Kocama alerjim var, birlikte olunca 3 gün kabarıp şişiyorum. Başka erkekte alerji olmuyor” ifadelerini kullanarak yaşadığı fiziksel tepkiyi paylaşan bir takipçisine Ezmeci yanıt vermeden edemedi.

Ezmeci, bu defa balayına kaynanası ve görümcesiyle gitmek durumunda kalan yeni gelinin sorusuna videolu yanıt verdi.

Ezmeci, yeni gelinin balayına giderken karşılaştığı bu soruna doğru yaklaşımda bulunması gerektiğini ve 'Onları istemiyorum değil, sadece seni istiyorum' minvalinde bir yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Esra Ezmeci Ali Koç başkanlıktan gidince kocası hayata küsen bir takipçisinin sorusunu yanıtladı.

Takipçisinin 'Kocam, Ali Koç gitti diye ağlıyor. Benimle küstü, cinsellik yaşamıyor. Hayata küstü' itirafı sonrasında Ezmeci, tavsiyeler verdiği bir video yayınladı.

Ezmeci'ye gelen son sorulardan biri ise kocası yatak odasının tavanına ayna taktırmak isteyen bir kadın.

Kocasının bu isteğini reddeden ve karşılığında 'Odun kadın' benzetmesine maruz kalan takipçisine videolu yanıt veren Esra Ezmeci takipçisinin soru işaretlerini giderdi.

Ezmeci'ye 'Kocam birliktelik sırasında kıyafetlerini çıkarmıyor. Sadece fermuarını açıyor. Ne yapmalıyım?' yazan takipçisinin derdine videolu yanıt verdi.

Esra Ezmeci, bu tarz kıyafetini çıkarmama durumunun altında bir özgüvensizlik olabileceğini açıkladı.

