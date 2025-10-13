onedio
Bu Kadarına da Pes: 29 Yaşındaki Kocasını Annesinin Yıkadığını Söyleyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı!

Bu Kadarına da Pes: 29 Yaşındaki Kocasını Annesinin Yıkadığını Söyleyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.10.2025 - 10:51

Beyaz TV’de Esra Ezmeci’nin sunduğu Yeni Baştan programı bu kez gerçekten ekran başındakileri bile utandıran bir olayla gündemde. Programa katılan bir kadın, kocasının annesi tarafından yıkandığını söyleyince hem Esra Ezmeci hem izleyiciler şaşkına döndü. Üstelik adam da bu durumu savundu: “Annem yıkadığı zaman kendimi temiz hissediyorum” dedi. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu!

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Klinik psikolog Esra Ezmeci’nin her bölümü ayrı bir olay olan programında bu kez bir kadının kocasıyla ilgili derdi gündem oldu.

Klinik psikolog Esra Ezmeci’nin her bölümü ayrı bir olay olan programında bu kez bir kadının kocasıyla ilgili derdi gündem oldu.

Genç çift, yaşadıkları sorunları konuşmak için programa katıldı ama konu herkesi şoke etti. Kadın, “Eşim annesi yıkıyor.” diyerek durumu paylaştı. Ezmeci’nin şaşkın bakışları arasında genç adam, “Bir annenin çocuğunu yıkaması kadar doğal bir şey yok. Annem yıkadığında kendimi daha temiz hissediyorum” diyerek savunmaya geçti. 

Daha da ilginci, programda anne de söz alıp yaptığı durumu savununca ikinci şoku yaşattı: “Tabii ki ben yıkayacağım. Kim yıkayacak oğlumu? Ben daha güzel yıkıyorum, ufalaya ufalaya. O da rahatsız olmuyor ki” dedi.

İşte o anlar:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
