Bu Kadarına da Pes: 29 Yaşındaki Kocasını Annesinin Yıkadığını Söyleyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı!
Beyaz TV’de Esra Ezmeci’nin sunduğu Yeni Baştan programı bu kez gerçekten ekran başındakileri bile utandıran bir olayla gündemde. Programa katılan bir kadın, kocasının annesi tarafından yıkandığını söyleyince hem Esra Ezmeci hem izleyiciler şaşkına döndü. Üstelik adam da bu durumu savundu: “Annem yıkadığı zaman kendimi temiz hissediyorum” dedi. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu!
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Klinik psikolog Esra Ezmeci’nin her bölümü ayrı bir olay olan programında bu kez bir kadının kocasıyla ilgili derdi gündem oldu.
İşte o anlar:
