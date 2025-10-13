Bu Kadarına da Pes: 29 Yaşındaki Kocasını Annesinin Yıkadığını Söyleyen Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı!

Genç çift, yaşadıkları sorunları konuşmak için programa katıldı ama konu herkesi şoke etti. Kadın, “Eşim annesi yıkıyor.” diyerek durumu paylaştı. Ezmeci’nin şaşkın bakışları arasında genç adam, “Bir annenin çocuğunu yıkaması kadar doğal bir şey yok. Annem yıkadığında kendimi daha temiz hissediyorum” diyerek savunmaya geçti.

Daha da ilginci, programda anne de söz alıp yaptığı durumu savununca ikinci şoku yaşattı: “Tabii ki ben yıkayacağım. Kim yıkayacak oğlumu? Ben daha güzel yıkıyorum, ufalaya ufalaya. O da rahatsız olmuyor ki” dedi.