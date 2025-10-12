onedio
Sergen Yalçın'ın Aracında Görüntülenen Özge Ertoz’un “Sergenellam” Paylaşımı Gündem Oldu!

12.10.2025 - 14:32

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önceki akşam Etiler’de bir gece kulübü çıkışında görüntülenmişti. Ön koltukta iki kadının oturması dikkat çekmiş, sosyal medyada gündem olan o görüntüler kısa sürede viral olmuştu. O anların ardından araçta bulunan Özge Ertoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Ertoz’un “Sergenellam” notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada olay oldu! 

İşte detaylar...

Kaynak: Gazete Magazin

Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, önceki akşam Etiler’de bir gece kulübü çıkışında objektiflere takıldı.

Mekan çıkışında kendi aracının direksiyonuna geçen Yalçın’ın yanında iki kadının oturması dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin yönelttiği sorulara yanıt vermeyen ünlü teknik adam, hızlıca aracını hareket ettirerek mekandan uzaklaştı.

O anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Geçtiğimiz saatlerde ise araçta bulunan isimlerden Özge Ertoz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Yalçın’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ertoz, gönderiye “Sergenellam” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Withlove

Nutellam sergenellam bu nedir ya, adamın karizma yerlerde ayıptır be 🫣😄