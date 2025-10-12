Sergen Yalçın'ın Aracında Görüntülenen Özge Ertoz’un “Sergenellam” Paylaşımı Gündem Oldu!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önceki akşam Etiler’de bir gece kulübü çıkışında görüntülenmişti. Ön koltukta iki kadının oturması dikkat çekmiş, sosyal medyada gündem olan o görüntüler kısa sürede viral olmuştu. O anların ardından araçta bulunan Özge Ertoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Ertoz’un “Sergenellam” notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada olay oldu!
Kaynak: Gazete Magazin
Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, önceki akşam Etiler’de bir gece kulübü çıkışında objektiflere takıldı.
Geçtiğimiz saatlerde ise araçta bulunan isimlerden Özge Ertoz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.
Nutellam sergenellam bu nedir ya, adamın karizma yerlerde ayıptır be 🫣😄