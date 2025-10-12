Aslında Ebru Yaşar İçin Yazılmış: Gökhan Türkmen'in Sözleri İçimize İşleyen "Mahşer" Şarkısının Hikayesi!

Romantik şarkılarıyla tanıdığımız Gökhan Türkmen’in “Mahşer” şarkısını aslında Ebru Yaşar için yaptığını biliyor muydunuz? Ebru Yaşar’a nasip olmayan bu şarkı, önce Gökhan Türkmen’in, ardından da Ebru Gündeş’in yorumuyla hayat buldu. Aşkın her halini anlatan bu parçanın hikayesi ise tam bir “kime niyet kime kısmet” örneği!

Gelin birlikte bakalım…