Aslında Ebru Yaşar İçin Yazılmış: Gökhan Türkmen'in Sözleri İçimize İşleyen "Mahşer" Şarkısının Hikayesi!

Aslında Ebru Yaşar İçin Yazılmış: Gökhan Türkmen'in Sözleri İçimize İşleyen "Mahşer" Şarkısının Hikayesi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.10.2025 - 15:44

Romantik şarkılarıyla tanıdığımız Gökhan Türkmen’in “Mahşer” şarkısını aslında Ebru Yaşar için yaptığını biliyor muydunuz? Ebru Yaşar’a nasip olmayan bu şarkı, önce Gökhan Türkmen’in, ardından da Ebru Gündeş’in yorumuyla hayat buldu. Aşkın her halini anlatan bu parçanın hikayesi ise tam bir “kime niyet kime kısmet” örneği! 

Gelin birlikte bakalım…

Aşk şarkılarının adamı, duygusal sesiyle her dinleyeni kalbinden yakalayan Gökhan Türkmen'i tanımayan yok.

Aşk şarkılarının adamı, duygusal sesiyle her dinleyeni kalbinden yakalayan Gökhan Türkmen’i tanımayan yok.

“Büyük İnsan”, “Çatı Katı”, “Aşk”, “Sen İstanbul'sun” gibi hit parçalarıyla romantik müzik denince akla ilk gelen isimlerden biri o. Her dönem duygulara tercüman olmayı başaran Türkmen’in, 2022 yılında çıkardığı “Mahşer” albümü ve aynı adı taşıyan şarkısı da dinleyicilerin kalbine dokunmuştu.

O dönemde herkesin diline dolanan şarkı hala akıllarda ama bilmeyenler için nakaratı şöyle bırakalım:

O dönemde herkesin diline dolanan şarkı hala akıllarda ama bilmeyenler için nakaratı şöyle bırakalım:

Yalnızlık senden kolay, hiç yorma kendini

Kaldırdım duvardaki en güzel resmini

Yakında kalbimden de silerim ismini

Boş ver, senin yanın mahşer yeri 🎶

İşte bu şarkı aslında Ebru Yaşar için hazırlanmıştı!

İşte bu şarkı aslında Ebru Yaşar için hazırlanmıştı!

Müziği Gökhan Türkmen’e, sözleri Mert Carim’e ait olan “Mahşer”, Ebru Yaşar’ın isteği üzerine özel olarak yapılmıştı. Hatta şarkının demosu bile Ebru Yaşar tarafından seslendirilmişti. Ancak Gökhan Türkmen’in tabiriyle “Ebru bir anda ortadan kayboldu.”

Yaşar'ın o dönem çıkardığı "Gel de Sevme" albümünde şarkı kendine yer bulamayınca, Türkmen bu güzel eseri değerlendirmeye karar verdi.

Yaşar’ın o dönem çıkardığı “Gel de Sevme” albümünde şarkı kendine yer bulamayınca, Türkmen bu güzel eseri değerlendirmeye karar verdi.

Şarkıyı kendi sesiyle yorumlayarak 2022’de yayımladı ve dinleyiciler tarafından kısa sürede çok sevildi. 

Fakat hikaye burada da bitmedi!

2023'te bu kez Ebru Gündeş, "Mahşer"i kendi yorumu ve güçlü sesiyle yeniden hayat verdi.

2023’te bu kez Ebru Gündeş, “Mahşer”i kendi yorumu ve güçlü sesiyle yeniden hayat verdi.

Şarkı, sanatçının “Aşığım Hala” albümünde yer aldı ve dinleyenleri bir kez daha mest etti. Peki sizce “Mahşer”i en güzel kim söyledi? Ebru Yaşar’dan duymak nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım. 💬

Gökhan Türkmen'den dinmek için:

Ebru Gündeş'ten dinlemek için:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
