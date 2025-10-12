Aslında Ebru Yaşar İçin Yazılmış: Gökhan Türkmen'in Sözleri İçimize İşleyen "Mahşer" Şarkısının Hikayesi!
Romantik şarkılarıyla tanıdığımız Gökhan Türkmen’in “Mahşer” şarkısını aslında Ebru Yaşar için yaptığını biliyor muydunuz? Ebru Yaşar’a nasip olmayan bu şarkı, önce Gökhan Türkmen’in, ardından da Ebru Gündeş’in yorumuyla hayat buldu. Aşkın her halini anlatan bu parçanın hikayesi ise tam bir “kime niyet kime kısmet” örneği!
Gelin birlikte bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk şarkılarının adamı, duygusal sesiyle her dinleyeni kalbinden yakalayan Gökhan Türkmen’i tanımayan yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O dönemde herkesin diline dolanan şarkı hala akıllarda ama bilmeyenler için nakaratı şöyle bırakalım:
İşte bu şarkı aslında Ebru Yaşar için hazırlanmıştı!
Yaşar’ın o dönem çıkardığı “Gel de Sevme” albümünde şarkı kendine yer bulamayınca, Türkmen bu güzel eseri değerlendirmeye karar verdi.
2023’te bu kez Ebru Gündeş, “Mahşer”i kendi yorumu ve güçlü sesiyle yeniden hayat verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökhan Türkmen'den dinmek için:
Ebru Gündeş'ten dinlemek için:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Gökhan Türkmen yazmamışki