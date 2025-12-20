MasterChef Türkiye 2025 Şampiyonu Sezer'den İlk Paylaşım Geldi
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de beklenen büyük final yaşandı. Özkan ve Sezer'in kıyasıya mücadele ettiği MasterChef Türkiye 2025 finalinde kazanan isim Sezer Dirican oldu. MasterChef Türkiye'nin yeni şampiyonu olan Sezer'in merakla beklenen ilk Instagram paylaşımı ise sonunda geldi.
MasterChef Türkiye 2025'in büyük finali geçtiğimiz günlerde ekrana geldi.
İşte MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu Sezer'in ilk paylaşımı:
