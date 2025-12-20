onedio
MasterChef Türkiye 2025 Şampiyonu Sezer'den İlk Paylaşım Geldi

MasterChef Türkiye 2025 Şampiyonu Sezer'den İlk Paylaşım Geldi

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2025 - 08:54

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de beklenen büyük final yaşandı. Özkan ve Sezer'in kıyasıya mücadele ettiği MasterChef Türkiye 2025 finalinde kazanan isim Sezer Dirican oldu. MasterChef Türkiye'nin yeni şampiyonu olan Sezer'in merakla beklenen ilk Instagram paylaşımı ise sonunda geldi.

MasterChef Türkiye 2025'in büyük finali geçtiğimiz günlerde ekrana geldi.

Uzun süredir devam eden MasterChef macerasında son ikiye kalan isimler Sezer ve Özkan oldu. Özkan, final etabına puan farkıyla başlasa da Sezer'in ince düşünülmüş tabakları arayı hızla kapattı ve Sezer Dirican, MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu oldu.

Şampiyon olduktan sonra Sezer'in ilk paylaşımı epey merak ediliyordu. Çiçeği burnunda şampiyon sonunda beklenen galibiyet paylaşımını yaptı.

İşte MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu Sezer'in ilk paylaşımı:

Bıçaklar keskin, tabaklar dolu, kalp desen full… ❤️‍🔥

Ve evet, o kupa artık benim! 🏆😄

Bu mutfakta yandım, piştim, koştum, düştüm, tekrar kalktım…

Kimi zaman tuz kaçtı, kimi zaman süre

Ama her tabakta biraz hayal, biraz emek, bolca tutku vardı.

Bu yolculukta bana inanan, destekleyen, gecenin bir yarısı “bu tabağı alır” diye mesaj atan, dualarını eksik etmeyen herkese kocaman bir TEŞEKKÜR 🙏

Ailem, dostlarım, şeflerimiz ve ekran başında kalbi benimle atan sizler… iyi ki varsınız 💙

Bugün kazanan sadece ben değilim;

hayallerinden vazgeçmeyen herkes kazandı ✨

Ben Sezer Dirican, MasterChef şampiyonu olarak buradayım ve bu daha başlangıç. Sizleri seviyor ve iyi ki diyorum…

Esra Demirci
Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
