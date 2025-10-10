Sevgili İkizler, bugün iş dünyasında birtakım iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Bu yüzden hazırlıklı ol! Venüs ve Satürn'ün karşı konumda olması, özellikle iletişim konusunda bazı yanlış anlaşılmaları ateşleyebilir. E-postaların, toplantıların, belki de imzalamak üzere olduğun sözleşmelerin... Bugün tüm bu detayları iki kez kontrol etmek, hatta belki de üç kez kontrol etmek, senin için en iyisi olabilir. Bu ekstra dikkat ve özen, seni olası bir karmaşadan veya yanılgıdan koruyacaktır.

Ayrıca, iş arkadaşlarınla fikir ayrılıklarına düşme olasılığın da var. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, düşüncelerini belirsiz, neşeli ve esprili bir dille ifade etmekten kaçınman gerektiği. Bunun yerine, düşüncelerini net, kararlı ve özgüvenli bir şekilde ifade etmelisin. Bu, hem saygınlığını artıracak hem de karizmanı koruyacaktır. Sonuçta, Satürn'ün işleri karıştırmasına izin verme. Dikkatli ve akılcı ol, böylece günün sonunda gülümseyerek çıkabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…