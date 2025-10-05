6 Ekim Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün iletişim gezegeni Merkür'ün gizemli ve çekici Akrep burcuna geçişiyle birlikte, duygusal bir labirentin kapıları ardına kadar açılıyor. Bu labirentin içinde kaybolma olasılığın bile var. Birine tam anlamıyla güvenip güvenmeme konusunda dahi kafanın karışabileceği bir döneme giriyorsun.

Bir anda geçmişin anıları zihnini üşüşebilir, belki de eski bir mesaj, belki de yıllar önce unuttuğun bir anı, geçmişin tozlu sayfalarını yeniden açabilir. Bu anılar seni eskiye, belki de eski bir aşka götürebilir. Eğer geçmişe, eski bir aşka kalbini yeniden açmayı düşünüyorsan, önce affetmeyi denemelisin. Unutma ki, affetmek kalbi hafifletir ve yeni başlangıçlara yer açar.

Ancak eğer aradığın heyecan, mutluluk ve aşk ise belki de geçmişe değil, geleceğe bakmanın tam zamanıdır. Çünkü gelecek, yeni başlangıçları, yeni aşkları ve yeni heyecanları barındırır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…