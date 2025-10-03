4 Ekim Cumartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatını biraz daha yakından incelemen gereken bir gün olabilir. Gökyüzünde Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün dansı, geçmişteki duygusal yaralarını ve anılarını tekrar canlandırabilir. Belki de bir eski aşkla yüzleşme ihtimalin var, belki de eski bir ilişkinin hatıraları tekrar canlanacak. Ama bu sefer durum biraz farklı olacak.

Geçmişten gelen bu duygusal rüzgarlar karşısında, kalbinin özgürlük ihtiyacını göz ardı etmeyeceksin. Kendi duygularını ve ihtiyaçlarını önemseyecek, belki de ilk defa başkalarına değil, kendine öncelik vereceksin. Duygusal bağlarını ve ilişkilerini bu yeni perspektif ile şekillendirecek, belki de yeni bir sayfa açacaksın. Bu süreçte kendini çok fazla zorlama, duygularını kabul et ve onlarla yüzleş. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…