4 Ekim Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, iş ortaklıklarını ve profesyonel ilişkilerini öne çıkarıyor. Belki de daha önce yarım kalan, tamamlanması gereken bir anlaşma yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu defa, geçmişte yaşanan yanlış anlamaları ve iletişim hatalarını, dil becerin ve etkileyici konuşma yeteneğinle çözebilirsin. Bu durum, işlerin lehine dönmesini sağlayabilir.

Pallas'ın ileri hareketi ise özellikle fikir üretme ve eğitim alanında sana büyük destek veriyor. Zihnin berraklaşıyor, geleceğe dönük projelerde yeni stratejiler geliştirebiliyorsun. Bugün toplantılarda etkili olman ve iş arkadaşlarını ikna etmeni kolaylaştıracak bir durumda olacaksın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Venüs ve Güney Ay Düğümü, geçmiş duygularla yüzleşmene neden olabilir. Bir eski sevgiliyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Ancak bu defa, kalbinin özgürlük ihtiyacını göz ardı etmeyeceksin. Kendi duygularını ve ihtiyaçlarını ön planda tutacak, duygusal bağlarını ve ilişkilerini bu doğrultuda şekillendireceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…