28 Eylül Pazar İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün seni bekleyen tatlı bir hareketlilik var. Beklenmedik bir sohbet, belki de bir kahve molasında, kalp ritmini adeta bir caz melodisi gibi değiştirebilir. Bu ritmi yakaladığında, sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor olacak.

Eğer zaten bir birlikteliğin varsa, bu gün karşılıklı anlayış ve empati ile ilişkilerini daha da derinleştirebilirsin. Belki birlikte bir film izlemek, belki de bir yürüyüş yapmak... Kim bilir, belki de bu, ilişkini yeni bir seviyeye taşıyacak olan o özel an olabilir.

Bekarlığın ise sona ermek üzere gibi görünüyor. Belki de sosyal mecralar üzerinden tanışacağın o özel kişi, kalbini çalmakla kalmayıp romantizmi de Everest'in zirvesine çıkarabilir. Belki de bir Instagram mesajı, belki de bir Twitter yanıtı her şeyi değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…