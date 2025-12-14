onedio
15 Aralık - 21 Aralık İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta kariyer ve para konusunda Mars'ın Oğlak burcundaki pozisyonu, senden yoğun bir konsantrasyon ve dikkat istiyor. Bu hafta odak noktan; borçlar, vergiler, krediler, yatırımlar veya ortaklaşa yönetilen finanslar gibi konular olacak. Haftanın ilk günlerinde derinlemesine bir araştırma yaparak, belki de bir maddi açığı kapatabilir veya karmaşık bir yasal/finansal durumu lehine çevirebilirsin. 

Kış Gün Dönümü ile birlikte Güneş'in geçişi ise seni dönüşüm alanında güçlendiriyor. Ofisin koridorlarında bazı gizli gündemler, fısıldaşmalar veya beklenmeyen konular ortaya çıkabilir ama bu durum seni zorlamıyor. Tam tersine içgüdü kazandırarak durumu yönetmeni sağlıyor. Belki de ek gelir kaynaklarıyla ya da tamamlanan hukuki bir süreçle maddi anlamda güçlenebilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni, sosyal çevrenle aranda romantik bir bağ oluşma ihtimalini artırıyor. Belki de bir arkadaş ortamında, bir etkinlikte ya da bir grupla yapılan aktivite sırasında biriyle tatlı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Diğer yandan, geçmişten gelen ve üzerinde yük olan bir ilişkinin yarattığı kırgınlıkları iyileştirip daha huzurlu ve affedici bir iletişim yakalayabilirsin. Kalbinde barış ve yumuşama hakim, bu da seni çevrendekilere karşı daha çekici kılıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

