Sevgili İkizler, bu hafta astrolojik anlamda güçlü bir dönüşümle karşı karşıyayız! Güneş'in Oğlak burcuna geçişini gerçekleştireceği bu hafta, metabolizmanda bir yavaşlama hissi yaşayabilirsin. Bu durum, sindirim sistemin ve mide hassasiyetin üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, beslenme alışkanlıklarını biraz daha dikkatli bir şekilde yönetmen gerekebilir.

Bu dönemde, vücudunun daha rahat çalışabilmesi için daha hafif ve düzenli öğünler tüketmeyi düşünmelisin. Ayrıca, sindirim sisteminin daha rahat çalışabilmesi için özellikle ılık sıvılara yönelmende fayda var. Öte yandan artık, vücudunun ihtiyaçlarını daha yakından takip etmeli ve buna göre beslenme düzenini şekillendirmelisin. Bu sayede sağlıklı ve enerjik bir hafta geçirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…