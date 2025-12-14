onedio
İkizler Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Aralık - 21 Aralık haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta astrolojik anlamda güçlü bir dönüşümle karşı karşıyayız! Güneş'in Oğlak burcuna geçişini gerçekleştireceği bu hafta, metabolizmanda bir yavaşlama hissi yaşayabilirsin. Bu durum, sindirim sistemin ve mide hassasiyetin üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, beslenme alışkanlıklarını biraz daha dikkatli bir şekilde yönetmen gerekebilir.

Bu dönemde, vücudunun daha rahat çalışabilmesi için daha hafif ve düzenli öğünler tüketmeyi düşünmelisin. Ayrıca, sindirim sisteminin daha rahat çalışabilmesi için özellikle ılık sıvılara yönelmende fayda var. Öte yandan artık, vücudunun ihtiyaçlarını daha yakından takip etmeli ve buna göre beslenme düzenini şekillendirmelisin. Bu sayede sağlıklı ve enerjik bir hafta geçirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

