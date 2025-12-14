Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünde oluşan Güneş ile Chiron üçgeni, aşk hayatını bir hayli hareketlendirecek gibi görünüyor. Bu etkileyici gök olayı, sosyal çevrenle aranda romantik bir bağın oluşabileceğine işaret ediyor. Belki de bir arkadaş toplantısında, bir etkinlikte ya da bir grupla gerçekleştirdiğin bir aktivite sırasında, beklenmedik biriyle tatlı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Aşkın sürprizlerle dolu dünyasında, belki de tam da beklediğin kişi karşına çıkabilir. Bu hafta, aşkta şansını denemekten korkma.

Diğer yandan, geçmişten gelen ve üzerinde ağır bir yük oluşturan bir ilişkinin yarattığı kırgınlıkların iyileşme sürecine gireceğini de belirtmeliyiz. Bu hafta, kalbinde barış ve yumuşama hakim olacak. Bu durum, çevrendeki kişilere karşı daha çekici kılacak. Affedici bir iletişim yakalayabileceğin bu dönemde, geçmişteki tüm olumsuzlukları geride bırakma şansın da olacak! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…