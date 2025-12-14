Sevgili İkizler, bu hafta senin için kariyer ve para konularında önemli bir döneme işaret ediyor. Mars'ın Oğlak burcundaki yerleşimi, senden yoğun bir odaklanma ve dikkat gerektiriyor. Bu hafta, finansal durumunu yeniden gözden geçirme zamanı. Borçların, vergilerin, kredilerin, yatırımların veya ortaklaşa yönettiğin finansal konuların üzerine gitmek ve bunları düzene koymak için mükemmel bir zaman. Haftanın ilk günlerinde, finansal durumunu iyileştirmek için derinlemesine bir araştırma yapman gerekebilir. Belki de bir maddi açığı kapatma veya karmaşık bir yasal/finansal durumu lehine çevirme fırsatı bulabilirsin.

Kış Gün Dönümü ile birlikte Güneş'in geçişi, seni dönüşüm alanında güçlendiriyor. Ofiste belki de fark etmediğin bazı gizli gündemler, fısıldaşmalar veya beklenmeyen konular ortaya çıkabilir. Ancak bu durum, seni zorlamayacak. Aksine, içgüdülerini güçlendirerek, durumu yönetmeni sağlayacak. Belki de ek gelir kaynakları bulma ya da tamamlanan bir hukuki süreç sayesinde maddi anlamda daha güçlü bir konuma gelebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…