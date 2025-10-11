Sevgili İkizler, bugün iş hayatında birtakım karışıklıklar söz konusu olabilir. Yöneticilerinle veya diğer üst düzey kişilerle iletişim kurarken, Venüs ve Neptün'ün karşıtlığı nedeniyle yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsin. Özellikle 'ben aslında öyle demek istemedim' şeklindeki ifadelerin sıklıkla duyulabileceği bir güne başlıyorsun. Bu durumda sana en önemli tavsiyemiz, her zaman olduğu gibi diplomatik olman ve ani ve keskin tepkilerden kaçınman olacaktır.

Aynı zamanda bugün, kafanda bir sürü yaratıcı fikir olabilir ama hepsini bir anda sunma deriz. İletişim sorunları çözülene, Venüs'ün etkisinden kurtulana kadar bekle. Hafta sonu ise sade ve net bir strateji izlemeyi seç. Böylece uzun vadeli hedeflerini belirlerken hayal gücünün seni yönlendirmesine izin verebilirsin. Tabii temeli sağlam atmaya özen göster ve ayakları yere sağlam basan planlar yap!

Gelelim aşka! Bugün aşk hayatında 'belirsizlik' teması öne çıkabilir. Bu süreçte partnerinin davranışlarını çözümlemeye çalışmak yerine, kendi hislerine güvenmelisin. Ancak eğer bekarsan, sosyal çevrenden gelen bir teklif kafanı karıştırabilir. Eğer henüz karar veremediysen, biraz mesafe koymakta hiçbir sakınca yok ama bu aşka bir şans ver deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…