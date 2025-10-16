Sevgili İkizler, bugün Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu kare açıyla birlikte, romantik hayatında bir fırtına kopuyor gibi görünüyor. Rüzgarın hızı artıyor ve bu, kalbinin hızla çalınabileceği anlamına geliyor. Belki de beklenmedik bir anda başlayan bir sohbet, derin ve anlamlı bir konuşmaya dönüşebilir.

Ancak, bu hızlı gelişmeler karşısında dikkatli olman gerekiyor. İkizler burcu olarak, karşındaki kişiyi biraz tanımadan idealize etme eğiliminde olabilirsin. Bu durum, yeni bir ilişkiye başlarken veya mevcut bir ilişkiyi daha da derinleştirirken seni yanıltabilir. Dolayısıyla bugün, duygularının büyüleyici olduğunu kabul et ama aynı zamanda bir o kadar da belirsiz olduğunu unutma. Gerçek sevgi için yakınlaşmalara ise yeterince zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…