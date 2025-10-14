Sevgili İkizler, bugün seni derin duygusal bağlar ve anlayışın sıcak kollarına bırakıyoruz. Gökyüzünün iki güçlü etkisi Venüs ve Plüton, ilişkinizde daha önce farkında olmadığın, belki de göz ardı ettiğin gizli dinamikleri keşfetmen için sana bir fırsat sunuyor.

Bu iki gezegenin etkisi altında, belki de uzun zamandır beklediğin o tutkulu konuşmayı yapma veya sevdiğin kişiye daha da yakınlaşma fırsatın olacak. Bu, duygusal tatminini artıracak ve ilişkini daha da güçlendirecek adımlar olabilir. Bugün, kendini duygusal dürtülerine ve tutkularına bırakmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…