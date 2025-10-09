Sevgili Başak, bugün biraz içine kapanık mı hissediyorsun? Duygularını bastırmak, üzerine bir örtü çekmek mi istiyorsun? Ancak unutma ki, bu durum partnerinle olan ilişkini olumsuz etkileyebilir. Soğuk rüzgarlar esmeye başladığını hissediyorsan, bu buzları eritmenin yolu açık ve dürüst bir iletişimden geçiyor. Kendini ifade etmekten çekinme, duygularını açıkça paylaş. Bu durum, aranızdaki gerginliği çözebilir ve ilişkini daha da güçlendirebilir.

Tabii eğer bekarsan, bugün işle ilgili bir ortamda yeni bir tanışma enerjisi seni sarabilir. İş yerinde ya da belki bir iş toplantısında yeni biriyle karşılaşabilirsin. Belki de bu kişi, hayatına yeni bir renk katacak. Bu yüzden gözlerini dört aç ve etrafına dikkatli bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…