Sevgili Başak, bugün senin için biraz karmaşık bir iş günü olabilir. Ay'ın konumu, detaylara daha fazla odaklanmana ve her şeyi aynı anda çözmeye çalışmana neden olabilir. Ancak endişelenme, bazı konular zamanla kendiliğinden netleşecek. Özellikle sabah saatlerinde gelen bir e-posta, belki de beklenmedik bir şekilde yönünü değiştirmeni gerektirebilir.

Finansal konulara gelince, bugün anlık harcamalar yerine planlı hareket etmek önemli. Belki de uzun vadeli bir yatırım fikri üzerinde düşünmek daha mantıklı olabilir. Ayrıca, eski bir alacağının tahsil edilmesi, maddi anlamda biraz nefes almanı da sağlayacaktır.

Gelelim aşka! Acaba, duygularını fazla bastırıyor olabilir misin? Aman dikkat, bu durum partnerin ile aranda soğukluk rüzgarlar esmesine neden olabilir. Bugün, açık ve dürüst bir iletişim kurmak en iyi çözüme dönüşecek. Hadi, arık ona açık ol! Bekar Başaklar içinse, işle ilgili bir ortamda yeni bir tanışma enerjisi söz konusu. Belki de iş yerinde veya bir iş toplantısında yeni biriyle tanışma fırsatı bulabilirsin. Gözünü dört aç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…