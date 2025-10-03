4 Ekim Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, iş hayatında köklerini ve temelini sorgulamanı gerektirecek durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Ailenle ilgili konuların, iş düzenini etkileme potansiyeli var. Geçmişten gelen bir sorumluluk belki de iş hayatına yeniden yansıyabilir. Böylece kariyer hayatını daha sağlam bir zemin üzerine oturtabilir ve istediğinden daha yükseklere tırmanabilirsin.

Tam da bu noktada Pallas’ın ileri hareketi, iş planlarında netlik getiriyor. Uzun süredir zihnini meşgul eden ve belki de uykularını kaçıran sorunlar artık çözülüyor. Özellikle iş organizasyonu ve planlama konularında çevrendekilerin güvenini kazanabilirsin. Bu durum, iş hayatında daha sağlam adımlar atmanı ve cesur olmanı sağlayacaktır.

Gelelim aşka! Venüs ile Güney Ay Düğümü kavuşumu eski bir sevgiliyi ya da unutulmamış bir duyguyu gündeme taşıyabilir. Ancak kalbin artık çok daha olgun, kimi seçmen gerektiğini iyi biliyorsun. Yani aşk hayatında karşılaşacağın bu durum, seni zor durumda bırakmayacak. Aksine, daha bilinçli ve sağlam adımlar atmanı sağlayacak. Bu süreçte kalbinin sesini dinlemeyi unutma! Şimdi kalbin gerçekten özgürleşecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…