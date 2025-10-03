4 Ekim Cumartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün enerjin tavan yapmış gibi hissediyor olabilirsin, adeta içindeki enerjiyi dışarıya yansıtmak için can atıyor olabilirsin. Ancak unutma, eklemlerin senden biraz daha fazla özen bekliyor. Bu enerjini kontrollü bir şekilde kullanman gerektiğini unutma.

Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişteki spor alışkanlıklarına dönmeye teşvik ediyor olabilir. Belki de eski günlerdeki gibi bir koşuya çıkmak, yoga yapmak ya da belki de bir zamanlar uğraştığın dans kurslarına geri dönmek isteyebilirsin. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, eski hatalarını tekrarlamamak olmalı.

Mesela, geçmişteki aşırı zorlayıcı egzersizlerini, belki de yanlış spor tekniklerini tekrarlamamalısın. Bunun yerine, eklemlerini koruyacak, onları zorlamayacak hafif ama etkili esneklik çalışmalarına yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…