4 Ekim Cumartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

4 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün enerjin tavan yapmış gibi hissediyor olabilirsin, adeta içindeki enerjiyi dışarıya yansıtmak için can atıyor olabilirsin. Ancak unutma, eklemlerin senden biraz daha fazla özen bekliyor. Bu enerjini kontrollü bir şekilde kullanman gerektiğini unutma.

Venüs ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişteki spor alışkanlıklarına dönmeye teşvik ediyor olabilir. Belki de eski günlerdeki gibi bir koşuya çıkmak, yoga yapmak ya da belki de bir zamanlar uğraştığın dans kurslarına geri dönmek isteyebilirsin. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, eski hatalarını tekrarlamamak olmalı.

Mesela, geçmişteki aşırı zorlayıcı egzersizlerini, belki de yanlış spor tekniklerini tekrarlamamalısın. Bunun yerine, eklemlerini koruyacak, onları zorlamayacak hafif ama etkili esneklik çalışmalarına yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

