1 Ekim Çarşamba Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

1 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ekim Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için biraz hassas bir gün olabilir. Özellikle de sindirim sistemin konusunda. Gökyüzünün enerjisi, Juno'nun Yay burcundaki konumu ile birleşince, senin için biraz daha hafif ve doğal beslenme önerisinde bulunuyoruz. Ağır yiyecekler bugün senin için pek de iyi bir seçenek olmayabilir. Peki, bu durumda ne yapmalı? Tabii ki, daha hafif ve doğal besinlere yönelmeli! Belki bir tabak çıtır çıtır salata, belki bir kase taze meyve... Seçim senin!

Ayrıca, bugün şifalı bitki çaylarına yönelmen de iyi olabilir. Belki rezene veya papatya çayı, sana rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Belki bir fincan sıcak rezene çayı ile kitabını okurken, belki de bir bardak papatya çayı ile günün stresini atarsın. Unutma, bugün senin için en önemli olan şey, kendini iyi hissetmek ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

