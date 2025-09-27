onedio
28 Eylül Pazar Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Eylül Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için denge günü! Bugün enerjini dengede tutman gerekiyor. Peki, nasıl mı? İşte sana birkaç ipucu: Öncelikle, öğün saatlerini aksatmamalısın. Bilirsin, düzenli beslenme sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından. Kahvaltını, öğle ve akşam yemeğini saatine uygun bir şekilde tüketmelisin.

Ama unutma, sadece bu öğünler yetmez. Vücudunu enerjik tutmak için ara öğünler de önemli. Bu yüzden, küçük atıştırmalıklarla vücudunu desteklemeyi ihmal etme. Belki bir avuç fındık, belki bir dilim tam buğday ekmeği üzerine az yağlı beyaz peynir veya bir adet muz... Seçim senin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

