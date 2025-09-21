onedio
22 Eylül Pazartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

22 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Eylül Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu Pazartesi günü senin için adeta bir senfoninin mükemmel bir şekilde çalındığı bir orkestra gibi. Hem fiziksel hem de zihinsel ritmin, bir piyanistin tuşlara dokunuşu gibi uyumlu ve ahenkli çalışıyor. Biraz hafif yoga veya esneme hareketleriyle güne başlamak, enerjini tüm gün boyunca düzgün ve dengeli bir şekilde dağıtmana yardımcı olacak. Bu hareketler, adeta bir enerji haritası çizerek, gün boyu ihtiyaç duyacağın enerjiyi doğru yerlere yönlendirecek.

Gün içinde küçük nefes molaları vermek ise, bir nevi zihinsel detoks etkisi yaratacak. Bu molalar, hem dinginliğini artıracak hem de haftaya güçlü ve dinamik bir başlangıç yapmanı sağlayacak. Bu molaları, bir bardak çayın ya da bir fincan kahvenin yanında, kendine ayırdığın minik bir ödül gibi düşünebilirsin. Bu sayede Pazartesi günü, senin için hem planlı hem de esnek geçecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

