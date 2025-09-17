onedio
18 Eylül Perşembe Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

18 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Eylül Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün zihnini bir hayli meşgul edecek, yoğun bir konsantrasyon gerektiren işlerle karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum, gün sonunda kendini biraz yorgun ve bitkin hissetmene neden olabilir. Merkür'ün Terazi burcunda olduğu bu dönemde, zihinsel yüklenmelerin sonucunda baş ağrısı ve kas gerginliğine dikkat etmek gerekiyor. 

Bu tür rahatsızlıklar, genellikle yoğun düşünme ve stresin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu yüzden gün içerisinde kendine kısa molalar ver. Bu molalar sırasında, derin nefes alıp verme teknikleri uygulayabilir ve esneme hareketleri yapabilirsin. Bunun yanı sıra, sıvı alımını artırman ve hafif beslenmen de oldukça önemli. Bu, enerji seviyeni dengede tutmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

