Sevgili Başak, bu hafta her zamankinden yaratıcı ve üretken olacaksın. Venüs’ün Oğlak burcuna geçişi, projelerine daha ciddi ve odaklı bir şekilde yaklaşmanı sağlayacak. Bu durum, yeteneklerini somut bir kazanca dönüştürme fırsatını da beraberinde getirecek. Yani bu hafta, yeteneklerini paraya dönüştürme fırsatını yakalayabileceksin!

Tabii bir yandan da Venüs ile Neptün karesinden güç alacaksın bu dönemde! Özellikle hafta ortasında bir projede aşırı idealist davranabilirsin. Her şeyi kusursuz bir şekilde tasarlamaya çalışırken, kendini unutabilir ve sınırlarını aşabilirsin. Üstlendiğin sorumluluklar ve başarı odaklı çalışma düzenin sana kâr getirebilir ancak sağlığını tehdit edebilir bunu unutma ve kendine dikkat et!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm seni sarıyor... Tabii bu durumda partnerinle arandaki duygusal paylaşımların artabilir. Bu da ilişkini daha da güçlendirecektir. Ama artık kendini ona bırakman gerektiğini kabul etmelisin. Öte yandan eğer bekarsan, aşk dolu bir tesadüf kalp ritmini değiştirebilir. Acaba bu heyecana ve bir yabancıya kalbini açmaya var mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…