Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Aralık - 28 Aralık Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

21.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 22 Aralık - 28 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Aralık - 28 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta her zamankinden yaratıcı ve üretken olacaksın. Venüs’ün Oğlak burcuna geçişi, projelerine daha ciddi ve odaklı bir şekilde yaklaşmanı sağlayacak. Bu durum, yeteneklerini somut bir kazanca dönüştürme fırsatını da beraberinde getirecek. Yani bu hafta, yeteneklerini paraya dönüştürme fırsatını yakalayabileceksin! 

Tabii bir yandan da Venüs ile Neptün karesinden güç alacaksın bu dönemde! Özellikle hafta ortasında bir projede aşırı idealist davranabilirsin. Her şeyi kusursuz bir şekilde tasarlamaya çalışırken, kendini unutabilir ve sınırlarını aşabilirsin. Üstlendiğin sorumluluklar ve başarı odaklı çalışma düzenin sana kâr getirebilir ancak sağlığını tehdit edebilir bunu unutma ve kendine dikkat et! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm seni sarıyor... Tabii bu durumda partnerinle arandaki duygusal paylaşımların artabilir. Bu da ilişkini daha da güçlendirecektir. Ama artık kendini ona bırakman gerektiğini kabul etmelisin. Öte yandan eğer bekarsan, aşk dolu bir tesadüf kalp ritmini değiştirebilir. Acaba bu heyecana ve bir yabancıya kalbini açmaya var mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

