Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında harika bir enerji hissedeceksin. Zira, gökyüzü sana romantizm dolu bir hafta vadediyor. Bu romantik atmosfer ise partnerinle arandaki duygusal bağları daha da güçlendiriyor. Belki de bu hafta, birlikte geçirdiğiniz zamanı daha da özel kılmak için biraz daha çaba sarf etmek istersin. İlişkini daha da derinleştirmek için artık tamamen kendini ona bırakmanın zamanı gelmiştir belki de!

Öte yandan, eğer aşkı arıyorsan, bu hafta aşk dolu bir tesadüf seni bekliyor. Üstelik hiç beklenmedik bir yerde, beklenmedik bir zamanda kalp ritmini hızlandıracak biriyle karşılaşabilirsin. Bu heyecan verici durum karşısında, acaba bir yabancıya kalbini açmaya ne dersin? Belki de bu, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…