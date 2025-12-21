onedio
22 Aralık - 28 Aralık Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Aralık - 28 Aralık haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için yaratıcılığın ve üretkenliğin tavan yapacağı bir dönem olacak. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, projelerine daha ciddi ve odaklı bir gözle bakma fırsatın da olacak. Bu durum, sadece çalışmalarına değil, aynı zamanda yeteneklerini somut bir kazanca dönüştürme fırsatına da kapı aralayacak. Yani, bu hafta yeteneklerini paraya dönüştürme fırsatını yakalayabileceğin fırsatlar seni bekliyor.

Öte yandan Venüs ile Neptün karesinin enerjisinden de faydalanacağın bir döneme adım atıyoruz. Özellikle hafta ortasında, bir projede aşırı idealist davranabilir, her şeyi kusursuz bir şekilde tasarlamaya çalışırken, kendini ve sınırlarını unutabilirsin. Üstlendiğin sorumluluklar ve başarı odaklı çalışma düzenin sana kâr getirebilir, ancak sağlığını tehdit edebilir. Bu yüzden, bu dönemde kendine dikkat etmeyi unutmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

