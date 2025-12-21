Sevgili Başak, bu hafta senin için yaratıcılığın ve üretkenliğin tavan yapacağı bir dönem olacak. Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, projelerine daha ciddi ve odaklı bir gözle bakma fırsatın da olacak. Bu durum, sadece çalışmalarına değil, aynı zamanda yeteneklerini somut bir kazanca dönüştürme fırsatına da kapı aralayacak. Yani, bu hafta yeteneklerini paraya dönüştürme fırsatını yakalayabileceğin fırsatlar seni bekliyor.

Öte yandan Venüs ile Neptün karesinin enerjisinden de faydalanacağın bir döneme adım atıyoruz. Özellikle hafta ortasında, bir projede aşırı idealist davranabilir, her şeyi kusursuz bir şekilde tasarlamaya çalışırken, kendini ve sınırlarını unutabilirsin. Üstlendiğin sorumluluklar ve başarı odaklı çalışma düzenin sana kâr getirebilir, ancak sağlığını tehdit edebilir. Bu yüzden, bu dönemde kendine dikkat etmeyi unutmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…