Sevgili Başak, bu hafta Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, bedenini daha bilinçli bir şekilde kullanma ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Kendine dikkat etmek, sağlığını önemsemek ve vücudunun ihtiyaçlarını göz ardı etmemek bu dönemde daha da önem kazanıyor. Özellikle dizlerin, belin ve genel duruş sistemin üzerinde durman gerekiyor.

Küçük alışkanlık değişiklikleri yapman, bu dönemde büyük fark yaratabilir. Oturuş şeklini düzeltmek, yürüyüşünü daha dikkatli hale getirmek gibi basit değişiklikler, hem sağlığını korumanı hem de daha enerjik hissetmeni sağlayabilir. Bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayır, vücudunu dinle ve ihtiyaçlarını göz ardı etme. Yani, sağlıklı bir yaşam sürmek için bu fırsatı değerlendir. Kendine iyi bak, sevgili Başak! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…